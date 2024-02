Lando e Tano alle strette: a La Volta Buona non sfugge il ‘pancino’

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, una delle coppie più amate di Ballando Con Le Stelle, sono stati ospiti da Caterina Balivo a La Volta Buona. I due si sono conosciuti sulla pista da ballo proprio in occasione del programma e da allora si sono innamorati, diventando una coppia fissa.

Sembra che le cose fra loro siano davvero serie, tanto che la conduttrice ha supposto l’imminente arrivo di un bebè. La ballerina è arrivata in studio con un pancino sospetto, che potrebbe far pensare ad un’eventuale gravidanza. Balivo, senza peli sulla lingua, ha immediatamente chiesto una conferma dei già diffusi rumors in rete a riguardo:

Ma questo pancino?

In studio, addirittura, si sono fatte delle supposizione circa il mese di nascita che potrebbe essere aprile, quindi un altro ariente. Anche il padre di Lorenzo, Rocco Siffredi, è intervenuto in collegamento per dire la sua a riguardo:

Vi auguro tutto il bene del mondo ma tutto eh! L’importante è che voi sappiate che se le cose si fanno e vanno avanti come mi dicono alcuni “Siffredi tu fai sessant’anni tra un po’ e questi ti fanno diventare nonno!” sarebbe magnifico, fantastico! Quindi mi raccomando ragazzi, il mondo è vostro, ma voi impegnatevi e non mollate mai.

Anche Rocco, quindi, sarebbe davvero contento all’idea di un nipotino e le sue parole lascerebbero intendere che questo potrebbe presto arrivare. Lucrezia, però, ci ha tenuto a smentire questa ipotesi. La sua risposta alla domanda della conduttrice non ha tardato difatti ad arrivare:

È tutto cibo!

Insomma ha dato ironicamente colpa dei chiletti in più al troppo cibo, mettendo quindi a tacere ogni voce sul suo presunto essere incinta.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano: prove generali come genitori

Caterina, però, non si è arresa e ha voluto mettere alla prova la coppia proprio in un gioco che li vedeva alle prese con dei neonati per testare la loro capacità come futuri genitori. Ai due è stato chiesto di simulare una situazione tipica familiare con dei bambolotti, proprio i giocattoli preferiti da Lando quando era una bambina. Lucrezia e Lorenzo se la sono dovuta vedere con pannolini, biberon e bebè piangenti ed urlanti. La coppia ha superato il test brillantemente, mostrando capacità e grande pazienza. I due sarebbero quindi due ottimi genitori, pronti all’arrivo di un bambino di cui prendersi cura!