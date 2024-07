Lucio Presta sotto al trattore, Perego rompe il silenzio: come sta

Paola Perego parla per la prima volta dell‘incidente grave di cui è rimasto vittima il marito Lucio Presta che, pochi giorni fa, mentre stava lavorando alla guida del trattore in un suo terreno, si è ribaltato con il mezzo, venendo schiacciato. Secondo le indiscrezioni trapelate, il manager tv si è salvato per miracolo. Ha riportato diverse fratture, ma, fortunatamente, nessun danno permanente. Poteva senza dubbio andare peggio: non ci si salva tutte le volte quando si rimane sotto a un veicolo di quattrocentocinquanta chili.

Nelle scorse ore, la moglie dell’agente ha postato su Instagram uno scatto in cui la si vede baciare teneramente il marito. “Step by step, forza ragazzo”, ha scritto a corredo della foto la conduttrice di Citofonare Rai Due.

Immediatamente si sono fatti vivi tantissimi fan e diversi volti noti del mondo dello spettacolo che si sono rallegrati nell’avere notizie positive sulla vicenda. Tra i primi a far sentire il loro sostegno ci sono stati Lorella Cuccarini, Elisa Isoardi, Elisabetta Gregoraci, Paolo Conticini, Roberto Alessi e Simona Ventura. A proposito di quest’ultima: pare che la Perego avrebbe dovuto essere la sua testimone di nozze, ma che, proprio a causa dell’incidente capitato a Presta, abbia deciso di non prendere parte all’evento nuziale.

Per quel che riguarda Lucio Presta, come già trapelato nei giorni scorsi, al momento è alle prese con la convalescenza e il recupero che non sarà rapidissimo. L’importante è però che tutto possa essere risolto e che non sia accaduto nulla di irreparabile

Lucio Presta: chi sono i suoi clienti vip e le brutte rotture con Amadeus e Stefano De Martino

Lucio Presta è uno dei manager più influenti e potenti del mondo della tv italiana. Ha il 30% delle quote della società Arcobaleno Tre (anche Paola Perego detiene il 30%), agenzia di spettacolo che cura gli affari di diversi volti di punta dello spettacolo del Bel Paese. Tra i suoi assistiti figurano Barbara d’Urso, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Ingrid Muccitelli e Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi.

In passato ha assistito anche Amadeus e Stefano De Martino. Entrambi i rapporti professionali si sono conclusi in modo burrascoso. Qualche settimana fa Presta ha di fatto accusato l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo di essere un opportunista, mentre ha etichettato come “traditore” il conduttore campano dopo che questo ha deciso di farsi rappresentare da Beppe Caschetto.