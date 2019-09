Lucifer 5, finale già svelato? Anticipazioni ultima stagione

Anticipazioni Lucifer 5: cosa si sa sul finale della nuova stagione?

Grande attesa per l’ultima stagione di Lucifer. Il riccone dall’anima diabolica – che col tempo è diventata sempre più umana – lascerà l’Inferno per risolvere un altro caso di omicidio. Nulla a confronto rispetto a quelli risolti in passato. Sui vari siti americani che si occupano scrupolosamente di questa serie Netflix, hanno cominciato a serpeggiare delle indiscrezioni sulla storia di Lucifer 5 e molte hanno a che fare con la morte di Dio. Questo potrebbe essere il caso supremo, quello che traccerà la trama della nuova stagione, in cui Morningstar dovrà affrontare la sfida finale, quella decisiva, quella che gli consentirà di aspirare a uno stato superiore.

Storia Lucifer 5: Dio è morto? La chiamata dall’Inferno di Morningstar

Sappiamo che, nell’ultima puntata della precedente stagione, Lucifer Morningstar è stato costretto a tornare all’Inferno per domare i dannati, ma nella nuova potrebbe essere richiamato dai suoi fratelli angeli per risolvere il caso sull’assassinio di Dio. Chi lo ha ucciso? E, soprattutto, è davvero possibile provocare la sua fine? Alcuni angeli potrebbero cominciare a sospettare che sia stato lui l’omicida e Mornigstar, assieme alla sua Chloe Decker, dovrà cercare di far chiarezza su quest’altro caso.

Finale Lucifer 5: Lucifer prenderà il posto di Dio?

Le riprese di Lucifer 5 sono cominciate e presto scopriremo cosa succederà al protagonista della serie nelle prossime puntate. Anche se è alquanto strano che Dio possa morire… e se fosse una prova del Supremo per capire se Lucifer è veramente? Il suo trono potrebbe essere falsamente vacante e questo potrebbe rivelarsi una trappola: se suo figlio dovesse prendere il suo posto – gettando il mondo nel caos – darà a lui la dimostrazione di essere ancora l’incarnazione del male, se invece dovesse rifiutarlo, disperandosi per la sua morte, allora potrà diventare nuovamente uno dei suoi angeli del Paradiso.