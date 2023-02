Luciana Littizzetto, la lettera “perfetta” alla madre di Blanco VIDEO

Passerà sicuramente alla storia del Festival di Sanremo la distruzione delle rose sul palco dell’Ariston ad opera di Blanco. La vicenda continua a far chiacchierare, sul web e in televisione, e a Che tempo che fa ne ha parlato anche Luciana Littizzetto. Nel salotto di Fabio Fazio la comica ha letto una lettera che ha voluto scrivere alla madre di Riccardo Fabbriconi, questo il nome dell’artista che ha trionfato alla kermesse musicale nel 2022 con l’amico e collega Mahmood.

Cosa ha scritto Luciana Littizzetto alla madre di Blanco

La missiva di Luciana Littizzetto, dal taglio ironico ma allo stesso tempo con tanti spunti di riflessione com’è nello stile dell’attrice, è iniziata così:

“Cara signora Blanco, lasci che le dia del tu e la chiami Blanca. Genitrice dell’idolo delle teenager italiane e creatrice del premiato ormonificio nazionale che, martedì sera, eri seduta all’Ariston e quando è entrato tuo figlio hai pensato: “Dai figlio mio, dai che fra due minuti è tutto finito, mi raccomando spacca tutto tesoro”. Infatti, all’improvviso, invaso dal demone della deforestazione, tuo figlio di colpo si è messo a pestare i garofani e prendere a calci i tulipani. Come ti sarai sentita? Io lo so come ti sarai sentita. Il cuore che non batte, il fiato che non esce”

Subito dopo Luciana Littizzetto a Che tempo che fa ha aggiunto:

“Siamo in tante mamme e anche papà a saperlo: ti sei sentita mortificata, colpevole al posto suo. Ti sarai chiesta “L’avrò educato male? Ho messo troppo pochi fiori in casa?”. Io so cosa avrai pensato: “Ma Tananai guarda anche lui è fulminato ma guarda come si controlla bene”. Perché sempre il mio deve fare il pirla? Distruggendo il lavoro di tante persone per bene? Con tutti che ti dicono “dai ha 20 anni, dovrebbe essere maturo”. Se vabbè, in Italia l’adolescenza dei ragazzi dura fino ai 50 anni. Ma quando crescerà?”

Luciana Littizzetto ha poi voluto dimostrare solidarietà alla madre di Blanco: “Stai tranquilla, sappi che ce ne sono tanti figli Blanchi, tu hai tutta la mia solidarietà. Lui sai che ti ha fatta piangere”. E riferendosi al post di scuse di Blanco su Instagram ha aggiunto: “L’ha scritta nel post di scuse del giorno dopo. Ma immagino che si farà perdonare perché poi questi figli schiodati sanno sempre trovare la via del cuore”.

Infine un’altra battuta e un messaggio per Amadeus:

“Cara mamma di Blanco, ho saputo che ti chiami Paola. Meno male, ti fossi chiamata Rosa sarebbe stato peggio. Ps. comunque Ama, dovesse tornare Blanco all’Ariston, sul palco solo sequoie e cactus”

Le ultime news su Blanco dopo il Festival di Sanremo 2023

Dopo lo scandalo delle rose e il messaggio di scuse su Instagram Blanco si è chiuso in un assordante silenzio. È sparito dai social network e non ha rilasciato alcun tipo di intervista. Molto probabilmente sta valutando con il suo ufficio stampa sul da farsi.

Di recente ha ricevuto un invito pubblico da parte di Mara Venier: la conduttrice Rai ha chiesto a Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco, di andare a Domenica In per chiedere scusa a tutti gli italiani. Invito al quale il diretto interessato non ha mai replicato e che tra l’altro non è stato apprezzato da tutti.

L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi ha infatti presentato una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione di Blanco alla trasmissione domenicale di Rai Uno. Diffida di cui zia Mara non ha ancora parlato pubblicamente. Per l’associazione, così come per molti spettatori, Blanco ha dato un cattivo esempio sul piccolo schermo.

C’è chi, in questi giorni, ha addirittura invitato Amadeus e la Rai a non invitare più il musicista sul palco dell’Ariston: né in gara né come ospite. Proposta considerata decisamente eccessiva dal conduttore Rai, che tornerà a Sanremo nel 2024.