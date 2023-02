Selvaggia Lucarelli non sarà presente alla puntata sanremese di Domenica In, Blanco è stato invece diffidato

Come ogni anno, Domenica In si preparare ad andare in onda dal Teatro Ariston il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo. “Tv Blog” ha svelato quali saranno gli ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 12 febbraio: oltre i 28 anni cantanti in gara, è confermata la presenza di Alberto Matano e Pino Stramboli. Inoltre ci saranno Ornella Muti, una delle co-conduttrici del Festival, ovvero Chiara Francini e il comico Alessandro Siani. Il parterre dei giornalisti, invece, sarà formata da Marinella Venegoni, Andrea Laffranchi, Paolo Giordano, Luca Dondoni, Emanuela Castellini, Laura Rio, Alvaro Moretti e Cinzia Marongiu. Tra i nomi menzionati non figura Selvaggia Lucarelli, la quale solitamente è sempre stata ospite del programma per commentare il Festival. Cosa è successo?

La giornalista ha subito spiegato il motivo della sua assenza, chiarendo che non c’è nessun attrito con Mara o con il programma. Anzi, la donna era stata invitata, ma a causa dei suoi impegni non ha potuto accettare l’invito. Tuttavia, lancia una velata frecciatina e fa riferimento a tempi di “trattativa” troppo lunghi, i quali gli avrebbero impedito di poter partecipare alla diretta da Sanremo. “Domani non sarò a Domenica In, come spesso accade post Sanremo. Ringrazio Mara per l’invito, ma la fase trattative è stata un po’ lunga e avevo troppo lavoro per il giornale. Ho dovuto rinunciare”, ha scritto Selvaggia sul suo profilo Instagram. Ad ogni modo, nonostante non possa essere presente, la giudice di “Ballando con le stelle” non perderà comunque il tanto atteso appuntamento. “Vi guarderò da casa”, ha concluso.

Mara Venier: diffida sull’invito a Blanco

Mara Venier condurrà Domenica In dal palco dell’Ariston per la consueta puntata annuale post-Sanremo. Come di consueto, tutti (o quasi) i cantanti in gara saranno ospiti della trasmissione per cantare i loro brani. Ospite a “La Vita in Diretta” con Alberto Matano, la conduttrice ha fatto un appello speciale ad un artista in particolare.

La ‘Zia Mara’ ha invitato il cantante Blanco ad andare nel suo programma, per poter scusarsi pubblicamente dal teatro Ariston. Com’è noto, il cantante è stato protagonista di un’importante polemica durante la prima serata del Festival: Riccardo (questo è il suo vero nome) ha distrutto tutti i fiori presenti sul palco, infuriando la platea che lo ha riempito di fischi e insulti. L’artista 20enne si è poi scusato tramite un post sul suo profilo Instagram, ma, secondo la Venier, dovrebbe discolparsi direttamente con il pubblico di Sanremo.

“Ho una proposta da farti Blanchito Bebe: la zia ti invita ufficialmente domenica, sarebbe bellissimo che tu entrassi e chiedessi scusa al pubblico”, ha dichiarato durante la diretta del talk pomeridiano. Il cantautore non ha risposto ufficialmente alla proposta di Mara. Ma c’è dell’altro. Domenica In è stata diffidata l’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi circa l’ospitata dell’artista bresciano.

“Messaggio diseducativo e pericoloso per i giovani”. Queste le motivazioni principali per cui l’ente ha deciso di diffidare la Rai, e di conseguenza Mara Venier.

“L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presenta oggi una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione di Blanco a ‘Domenica In’, dopo che il cantante è stato ufficialmente invitato da Mara Venier a prendere parte domani alla trasmissione”. Questo l’esordio del comunicato dell’associazione che aggiunge: “Una eventuale ospitata di Blanco a Rai1, dopo i gravi fatti di Sanremo dove l’artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericolosa. Rai e Mara Venier farebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia e attraverso lo spazio concesso dall’azienda pubblica. Un messaggio altamente diseducativo specie per i più giovani, che potrebbero essere spinti ad emulare il folle gesto di Blanco”.