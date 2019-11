Luciana Littizzetto costretta ad uscire di casa per una fuga di gas: il fatto

Luciana Littizzetto costretta ad uscire di casa per una fuga di gas. Ecco cosa è successo

Se c’è una cosa che ieri sera, durante l’ultima puntata di A raccontare comincia tu, ha stregato il pubblico italiano è l’abitazione di Luciana Littizzetto. Stupenda, luminosa, curata nei minimi dettagli e dotata di un arredamento moderno, rispecchia davvero molto quello che è il carattere variopinto dell’amata comica. Lucianina ha una casa che parla di lei, nella quale traspare la sua personalità. Una casa dalla quale stamane la conduttrice televisiva è stata evacuata! Eh si, avete capito bene. La comica alcune ore fa ha dovuto abbandonare le sue mura domestiche a causa di una fuga di gas. A rivelarlo è stata lei stessa che, con la sua solita ironia, sui social ha raccontato che cosa è successo mostrando l’esterno del palazzo in cui abita. Tranquilli, niente di grave! Luciana sembra essere già rientrata nella sua casa.

“Bene ma non benissimo!”, il racconto e l’ironia di Luciana

Il fattaccio è accaduto circa tre ore fa, quindi in piena mattinata. Luciana Littizzetto ha documentato l’avvenimento, ha ripreso il momento in cui si trovava all’esterno del palazzo in cui vive ed ha raccontato: “C’è stata una fuga di gas sotto casa mia. Hanno spaccato un tubo e adesso devono aggiustare col piccone. Quindi ci hanno dovuto evacuare la casa. Ed eccoci qua! Bene ma non benissimo!”. La conduttrice ha poi ironicamente scritto: “Meno male che Raffa non c’è”, alludendo proprio all’intervista andata in onda ieri sera. Le due donne hanno passato del tempo proprio tra le mura domestiche della comica, dove hanno cucinato e chiacchierato come due buone vecchie amiche. Insieme hanno conquistato il pubblico!

Maria De Filippi e Fabio Fazio, due persone preziose per Luciana

Con Maria De Filippi e Fabio Fazio, Lucianina sembra avere un rapporto a dir poco splendido. Durante il programma A raccontare comincia tu, la conduttrice ha rivelato che sarà sempre grata alla moglie di Maurizio Costanzo: “Con me è stata gentilissima. Mi ha aiutato in cose personali, così tanto che le sarò grata per sempre. Col lavoro non c’entra nulla”. Il suo collega, invece, è per lei un uomo brillante che sa fare bene il suo lavoro: “Adesso sembra un po’ bacchettone ma è molto spiritoso”.