Grande Fratello, Lucia Orlando sbotta sui social: le sue parole su Filippo Contri

Lucia Orlando, soprattutto dopo la partecipazione al Grande Fratello, ha sempre usato i suoi spazi sui social per condividere momenti di vita e pensieri personali con i propri follower. La stessa, dopo aver chiuso con Filippo Contri (conosciuto all’interno della Casa del Gf), della sua vita sentimentale ne ha sempre parlato apertamente su Instagram. Nelle ultime ore, però, Lucia ha chiaramente fatto intendere di non aver più voglia di parlare di questa sua precedente relazione. Lei, oggi, considera completamente archiviata la storia con Filippo, tanto da fare una richiesta specifica ai fan, ovvero: quella di non essere più tirata in ballo tutte le volte in cui qualcuno parla di Contri (sui social e altrove)

Lucia Orlando parla di Filippo Contri e della fine della loro storia: la frase che insospettisce i fan

“Due mesi fa io e Filippo ci siamo allontanati di comune accordo, nella speranza (almeno da parte mia) di risanare il rapporto. Ad oggi posso dirvi che rispetto la sua decisione” ha esordito scrivendo Lucia Orlando su Instagram stories. “La storia tra me e Filippo è finita” ha poi continuato “Vi chiedo di non taggarmi, di non fare più riferimento a lui e a questa storia. Non c’è altro da dire”. Del messaggio pubblicato da Lucia, però, una frase ha insospettito i fan. Quel “Almeno da parte mia” che cosa vuol dire? Forse Lucia è ancora innamorata di Filippo o, forse, la sua voleva essere una frecciatina? Tra i due era solo lei quella che, per caso, era veramente intenzionata a “Risanare il rapporto”?

Lucia Orlando del Grande Fratello è ancora innamorata di Filippo Contri?

Diverse settimane fa, parlando della rottura con Filippo Contri, era stata la stessa Lucia Orlando a far intendere di nutrire qualche speranza sul ritorno di fiamma. Ad oggi, però, nulla di tutto questo è avvenuto anzi, stando a quanto sappiamo, Lucia e Filippo hanno preso strade diverse.