Lucia Orlando del GF afferma: “Non è ancora finita con Filippo Contri”

Filippo Contri e Lucia Orlando si sono lasciati definitivamente? La versione di lei: “Non è ancora finita”

È veramente finita per sempre tra Lucia Orlando e Filippo Contri del GF? Invitata oggi a Pomeriggio 5 l’ex gieffina, per la gioia dei fan, ha chiaramente fatto intendere che non è ancora detta l’ultima parola tra loro due. La decisione di prendersi una pausa, ha dichiarato lei, è stata presa di comune accordo ma, per il momento, entrambi continuano comunque a sentirsi e a sentirsi molto legati. “Il rapporto tra me e Filippo non è finito” ha infatti affermato con decisione Lucia Orlando da Barbara d’Urso “Noi continuiamo a sentirci”. Questo perché, pur avendo messo la parola “fine” alla loro relazione, ha spiegato Lucia, sia lei che Filippo hanno bisogno l’uno il sostegno dell’altra (e viceversa).

Filippo Contri e Lucia Orlando: ecco perché tra di loro è finita

Perché Filippo Contri e Lucia Orlando hanno deciso di lasciarsi oggi è stato chiesto da Barbara d’Urso all’ex gieffina presente in studio. “Non è successo nulla di grave” ha spiegato Lucia “Semplicemente siamo due persone con due caratteri particolari”. La Orlando, poi, in merito alla questione ha aggiunto: “A volte per non rovinare quello che è l’affetto, quello che è l’amore […] si è deciso di far respirare un po’ il rapporto. Poi se torna torna se non torna si è vissuto a pieno”. Ad oggi, quindi, non ci sembra del tutto insensato pensare ad un possibile (e forse imminente) ritorno di fiamma tra i due.

Grande Fratello: Lucia Orlando ancora innamorata di Filippo Contri

Divergenze caratteriali e voglia di preservare il loro rapporto hanno quindi spinto Filippo Contri e Lucia Orlando a mettere in pausa la loro relazione, per ora. Quando a lei però è stato chiesto se fosse ancora innamorata di Filippo, l’ex gieffina, oggi dalla d’Urso, ha risposto: “Io penso che l’amore non può finire da un giorno all’altro, è impossibile”.