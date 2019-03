Grande Fratello: Lucia Orlando parla a Pomeriggio 5 dell’ex Filippo Contri

Lucia Orlando è tornata a Pomeriggio 5 per parlare di Filippo Contri, conosciuto lo scorso anno al Grande Fratello. Da giorni si parla di un ipotetico riavvicinamento tra i due visto che entrambi hanno partecipato alla stessa festa. Più precisamente al party di compleanno di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo nonché altra ex gieffina. “C’era anche altra gente”, ha detto Lucia a Barbara d’Urso, smentendo qualsiasi ipotetico ritorno con l’ex fidanzato. “Quando l’ho rivisto ho provato una sensazione strana perché era da un po’ di tempo che non lo vedevo ma ci portiamo rispetto. Innamorata ancora? No“, ha aggiunto la Orlando.

Lucia Orlando a Pomeriggio 5: “La famiglia non c’entra”

Successivamente Lucia Orlando ha risposto a Pomeriggio 5 alle domande di Roberto Alessi, che ha ipotizzato un probabile coinvolgimento della famiglia di Filippo nella rottura con la commessa romana. “Fino a che punto la famiglia di lui è intervenuta nel vostro rapporto?”, ha chiesto il direttore di Novella 2000. “Fino a nessun punto. Siamo sempre stati io e Filippo. Non c’entra né la sua famiglia né la mia”, ha dichiarato la Orlando. “Lui non si è mai fatto influenzare per il fatto che viene da una famiglia abbiente?”, ha replicato il giornalista. “Io penso che Filippo sia grande e grosso per fare le sue scelte”, ha sentenziato la giovane.

Lucia Orlando del Grande Fratello ora studia recitazione

Tornata single, Lucia Orlando ha deciso di investire tutte le proprie forze in un nuovo percorso lavorativo. L’ex protagonista del Grande Fratello 15 ha infatti cominciato a studiare recitazione per diventare a tutti gli effetti un’attrice. Un sogno che è nato proprio dopo l’esperienza all’interno del programma di Canale 5.