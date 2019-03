Grande Fratello: Lucia Orlando diventa attrice e torna a parlare di Filippo

Grande Fratello: che fine ha fatto Lucia Orlando

A un anno dalla partecipazione al Grande Fratello è cambiata la vita di Lucia Orlando. L’ex commessa di Roma ha deciso di intraprendere la strada della recitazione. La 29enne ha dunque seguito il consiglio di Simona Izzo, opinionista della scorsa edizione del reality show, che ha invitato Lucia a tentare il percorso d’attrice per via del suo volto espressivo. “Di recente mi sono iscritta a una scuola di recitazione, la Actor’s Planet diretta dalla regista Rossella Izzo (nonché sorella di Simona, ndr). Mi hanno convinta a fare questo passo, perché in realtà io non ho mai sognato di fare l’attrice. Nemmeno quando ero bambina. Invece, subito dopo aver cominciato a studiare recitazione mi sono resa conto di fare la cosa giusta perché ho provato delle emozioni indescrivibili!”, ha dichiarato la Orlando al settimanale Vero.

Lucia Orlando pronta a fare l’attrice dopo il Grande Fratello

Lucia Orlando è pronta a lavorare nel mondo dello spettacolo anche se vuole fare tutto in maniera graduale. “Non mi aspetto di interpretare subito un ruolo da protagonista, ma allo stesso tempo mi piacerebbe misurarmi con progetti interessanti e stimolanti”, ha chiarito l’ex gieffina. Che è tornata single dopo la fine della relazione con Filippo Contri, nata proprio dentro la Casa del Grande Fratello. Una relazione terminata per via delle eccessive divergenze ma che è rimasta nel cuore di Lucia.

Grande Fratello: Lucia torna a parlare di Filippo Contri

“Quella con Filippo è stata una storia diversa da tutte le altre perché è nata durante il programma. Ormai la storia è finita ma sono consapevole del fatto che quel tipo di sentimento che ho provato me lo porterò dietro per tutta la vita e non potrò più riprovarlo”, ha ammesso Lucia Orlando, che è rimasta in buoni rapporti con Contri. Di recente i due si sono rivisti alla festa di compleanno di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo nonché altra concorrente del Grande Fratello 15.