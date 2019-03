Filippo Contri e Lucia Orlando del Gf di nuovo insieme: l’incontro

Filippo Contri e Lucia Orlando di nuovo insieme: il primo incontro dopo la rottura

Ne è passato di tempo da quando, sui social e in TV, Filippo Contri e Lucia Orlando hanno annunciato per la prima volta di aver messo fine alla loro relazione. I due, che si erano innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello, fuori dal reality hanno continuato a stare insieme per un po’ fino a quando, per incompatibilità caratteriali, erano finiti col dirsi addio dopo qualche mese. Ieri, però, Filippo e Lucia si sono rivisti. Entrambi hanno preso parte alla festa di compleanno di Veronica Satti, anche lei ex concorrente del Grande Fratello e, come i video e le foto caricate su Instagram dimostrano, hanno passato diverse ore in compagnia l’uno dell’altra.

Ad ironizzare sul primo incontro di Lucia Orlando e Filippo Contri dopo la rottura è stata Veronica Satti in persona. La ragazza, in occasione del suo compleanno, ha voluto con sé anche alcuni ex concorrenti del Gf, quelli con cui è rimasta molto amica dopo il reality (all’evento, per esempio, c’era anche Matteo Gentili). Lucia e Filippo, probabilmente consapevoli che si sarebbero rivisti, non hanno potuto dire di no alla Satti, proprio perché a lei sono rimasti molto legati dopo l’esperienza televisiva. Ad onor del vero, comunque, entrambi sono apparsi molto tranquilli. Passare tutto quel tempo insieme non sembrerebbe averli disturbati per niente.

Filippo Contri vicino a Jane Alexander, ma l’attrice specifica: lui è è solo un amico

In queste settimane i fan di Filippo Contri non hanno potuto fare a meno di notare la sua vicinanza a Jane Alexander. L’ex gieffino si è mostrato spesso in compagnia dell’attrice, tanto da spingere qualcuno a pensare che ci fosse del tenero tra di loro. A mettere le cose in chiaro, tuttavia, c’ha pensato Jane che, con un commento lasciato su Instagram, ha spiegato che lei e Filippo sono solo amici.