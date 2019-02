Jane Alexander e Filippo Contri, “gatta ci cova”? Parla l’attrice

Jane Alexander e Filippo Contri, “gatta ci cova” dopo Elia Fongaro? Parla l’attrice

In che rapporti sono Jane Alexander e Filippo Contri? All’occhio attentissimo dei loro numerosi fan non è sfuggito che tra i due ci sia un certo feeling, così come non è sfuggito che entrambi sono single: Jane ha da poco chiuso la relazione con Elia Fongaro, mentre Contri è, salvo storie ‘segrete’, solo soletto dopo che lo scorso autunno è naufragata la love story con Lucia Orlando, altro amore che sbocciò sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia. Quindi? Sta per nascere qualcosa? Forse un primo approccio? La curiosità è tanta e una seguace della Alexander ha così pensato di chiedere chiarimenti direttamente alla sua beniamina, che non ha tardato a rispondere.

Filippo e Jane: amici o qualcosa in più? La Alexander fa chiarezza

Sotto all’ultimo post Instagram pubblicato dalla Alexander, una sua curiosa seguace, senza troppo girarci attorno, ha chiesto se con Filippo Contri ci sia solo un’amicizia o se “gatta ci cova“. Jane ha preso la palla al balzo per spiegare in che rapporti è con l’ex gieffino. “Amici, amici”, si è premurata di specificare l’attrice che poi ha aggiunto: “Anzi, ho delle amiche da presentargli”. Chi dunque sperava in un flirt tra i due si può mettere il cuore in pace. Nel frattempo continua a essere molto chiacchierata la rottura tra Jane ed Elia Fongaro. I due, che sembravano felicissimi assieme, hanno tagliato i ponti dell’amore in fretta, lasciando tutti di stucco.

Jane Alexander dopo Elia Fongaro: “Cerco di andare avanti, ci provo”

Finora Elia non ha mai aperto bocca sul naufragio della love story. Qualche parolina in più l’ha invece detta Jane, che ha confessato pochi giorni fa di vivere un momento delicato. Le sue dichiarazioni sono arrivate via social, stimolate da alcuni fan che l’hanno criticata per mostrarsi sempre felice nonostante la fine dell’amore con il modello. “Cerco di andare avanti, ci provo”, ha replicato a un utente l’attrice, facendo intendere senza se e senza ma il periodo difficile vissuto. “Perché non posto foto in cui piango in un luogo buio non sono triste? Giusto”, ha aggiunto. E ancora, rispondendo a un altro fan: “Dirti che sto serena e felice come una Pasqua sarebbe mentire”.