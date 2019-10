Lucia di Una Vita, Alba Gutierrez: “Forti emozioni” e un incidente sul set

Lucia di Una Vita, parla l’interprete Alba Gutierrez: emozioni e anticipazioni sul suo personaggio

Lucia Alvarado è ormai una delle protagoniste della trama di Una Vita. Il pubblico di Canale 5 l’ha conosciuta per la prima volta qualche settimana fa, prima ancora che Blanca e Diego lasciassero Acacias. Ed è proprio attraverso l’uscita di scena di questa coppia che Lucia assume un ruolo importante nella trama. In particolare, Samuel Alday si avvicina particolarmente a lei e, nel corso delle prossime puntate, lo vedremo interessato alla sua eredità. Sappiamo bene che il gioielliere è finito in rovina e rischia di perdere la sua abitazione ad Acacias 38. Non appena viene a sapere che Lucia è la figlia dei Marchesi di Valmez, decide di iniziare a corteggiarla. Chiede anche il permesso a Celia e Felipe per avvicinarsi a lei, ma Padre Telmo intuisce subito che qualcosa non va. Ora a parlare di Lucia ci pensa la sua stessa interprete, Alba Gutierrez, che rilascia un’intervista su Vero Tv. Qui racconta cosa accade al suo personaggio e parla anche delle emozioni vissute sul set.

Una Vita, Lucia Alvarado: “Si trasformerà in una persona triste e malinconica”

“A causa di alcune circostanze e di varie situazioni drammatiche, Lucia si trasformerà in una persona triste e malinconica, ma la sua essenza continua a risplendere in più occasioni”, anticipa Alba nel corso della sua intervista. Dunque, ci attendono nuovi colpi di scena che vedono protagonista proprio Lucia. L’attrice, inoltre, rivela che il suo personaggio vive “una storia d’amore bellissima e turbolenta”. Probabilmente non si riferisce al rapporto che instaura con Samuel, ma a quello che si crea con Telmo. L’interprete dell’Alvarado sente di avere parecchie cose in comune con quest’ultima e ammette di amare tutto di lei. “Ho provato forti emozioni sul set, perché questo è stato il mio primo ruolo importante e da protagonista, è stato per me un regalo eccezionale”, confessa la Gutierrez.

Alba Gutierrez di Una Vita: sul set sono tutti come una grande famiglia

Alba Gutierrez descrive il set di Una Vita come un “ambiente di lavoro favoloso”, dove c’è un’armonia importante tra tutti gli interpreti. Una grande famiglia per l’attrice, che racconta un incidente avvenuto proprio durante le riprese. Un giorno è inciampata nel suo vestito mentre si stava alzando dalla tavola ed è caduta a terra. Lei ritiene questo un episodio divertente, mentre spiega che al momento sta girando un’altra serie televisiva, ovvero Amar es para siempre.