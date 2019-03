Lucia Bramieri a Pomeriggio 5: Gianluca Mastelli corteggia un’altra?

Caffeuccio amaro per Lucia Bramieri a Pomeriggio 5. Nella puntata in onda lunedì 18 marzo Barbara d’Urso ha letto una grave segnalazione su Gianluca Mastelli, l’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne oggi fidanzato di Lucia. Antonella, una ragazza di Rimini, ha scritto alla redazione Mediaset per spifferare di un presunto corteggiamento di Gianluca nei confronti di un’altra donna. “La mia migliore amica è stata corteggiata a lungo da Gianluca e lo scorso 10 gennaio i due sono andati a cena insieme. Mastelli ha ribadito che con la Bramieri c’è solo un rapporto lavorativo”, si legge nella lettera arrivata alla d’Urso.

Gianluca Mastelli nella bufera: ci sarebbero anche le prove

Come svelato da Barbara d’Urso, la segnalazione su Gianluca Mastelli è completa di screenshot e messaggi vocali che proverebbero questo presunto corteggiamento dell’uomo. L’ultimo contatto tra Gianluca e questa altra donna risalirebbe allo scorso 8 marzo. La lettera non ha lasciato indifferente Lucia Bramieri, che frequenta Mastelli dallo scorso dicembre e in più di un’occasione l’ha definito una persona importante. E nonostante tutto l’ex concorrente del Grande Fratello non ha cambiato idea: prima di prendere una decisione affrettata vuole parlarne con Gianluca.

Pomeriggio 5: la decisione di Lucia Bramieri

“Vorrei confrontarmi con lui su questa cosa. Vorrei conoscerlo di più, ci vediamo poco visto che lui non abita a Milano. Di sicuro non è uno sprovveduto: lavora in un’azienda importante dove ha un ruolo di rilievo”, ha spiegato Lucia Bramieri, che ha cercato di trattenere le lacrime nello studio di Pomeriggio 5.