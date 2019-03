Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli del Trono Over: “Io ci voglio credere”

Pomeriggio 5, Lucia Bramieri presenta il fidanzato Gianluca Mastelli: dichiarazioni d’amore

Lucia Bramieri ha trovato l’amore al fianco di Gianluca, un ex volto del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo averne parlato nello studio di Pomeriggio 5 alcune settimane fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha portato il suo uomo da Barbara d’Urso. I due sono sembrati davvero molto uniti e complici e loro stessi non hanno fatto altro che confermarlo. Si sono conosciuti ad un evento dove lui faceva parte della giuria e da lì a poco hanno iniziato a frequentarsi, finché non è nato l’amore. Gli ospiti del talk-show e la stessa conduttrice si sono chiesti se l’uomo sia realmente innamorato della sua compagna e a quanto pare la risposta è assolutamente affermativa. La Bramieri ha anche dichiarato di essere a conoscenza delle passate esperienze televisive del suo neo-fidanzato.

Lucia Bramieri fidanzata con Gianluca del Trono Over: l’ex gieffina innamorata

Dopo le varie domande rivoltegli in diretta tv a Pomeriggio 5, Gianluca Mastelli ha svelato: “Ho partecipato quattro anni fa ad un programma. Ho partecipato a Uomini e Donne.” Di fronte alla dichiarazione dell’uomo, Barbara d’Urso ha rivelato di aver visto in lui una faccia conosciuta e di voler indagare su quello che è spuntato fuori nel corso della puntata. Alcuni ospiti hanno infatti menzionato il momento in cui Maria De Filippi invitò l’ex cavaliere del Trono Over a lasciare la sua trasmissione. Nel frattempo, Lucia ha dimostrato di essere fermamente convinta del suo amore nei confronti di Gianluca.

Gianluca Mastelli di Uomini e Donne a Pomeriggio 5 con la fidanzata Lucia Bramieri

La Bramieri alla fine si è anche lasciata andare alle lacrime, facendo riferimento alla sua vita personale. “Io ci voglio credere Barbara. Il tempo dirà come finirà. Io ho superato tante battaglie, ora voglio venire da te a parlare di cose belle.” Insomma, ora è super confermato, l’ex del Grande Fratello è innamoratissima e vuole viversi a pieno la sua bellissima storia d’amore con Mastelli.