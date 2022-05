Lucia Bramieri in ospedale. Parla l’ex gieffina: “Stavo male da mesi”

Non è di certo passato inosservato l’ultimo post condiviso da Lucia Bramieri. La vedova di Cesare, figlio del famoso comico Gino Bramieri, ha destato di recente l’apprensione dei propri follower, condividendo uno scatto in ospedale. Come ha spiegato, si è trovata costretta a sottoporsi a un controllo medico, per via di un malessere accusato da diversi mesi. Immediati sono stati i messaggi di supporto da parte del mondo dello spettacolo e non.

In molti la ricorderanno per il carattere mostrato sia nella casa del GF 16, condotto da Barbara d’Urso, sia nei salotti televisivi della conduttrice di Cologno Monzese. Ora, tuttavia, Lucia Bramieri ha scelto di offrire al pubblico una visione inedita di sé, più vulnerabile e dimessa. Stretta in un camice medico in una stanza d’ospedale, l’ex gieffina ha svelato di aver dovuto affrontare una biopsia.

“Ero molto indecisa se pubblicare questa foto“, ha ammesso nel post condiviso di recente sulla propria pagina Instagram. A persuaderla del fatto che si trattasse della scelta giusta, come lei stessa ha spiegato, è stata la convinzione che “la vita non è solo lustrini paillettes e tacchi a spillo.”

Senza entrare nello specifico, ha proseguito con un post che in breve ha ottenuto l’attenzione dei follower, con centinaia di messaggi di incoraggiamento per la situazione che si ritrova ora ad affrontare. Tra i nomi celebri che le hanno espresso solidarietà, spuntano i nomi di Sandra Milo, Loredana Lecciso e l’ex gieffina Rebecca De Pasquale.

Lucia Bramieri come Fedez condivide la sua battaglia sui social

Lo scatto di Lucia Bramieri non può che riportare con la memoria gli utenti a qualche mese fa, quando anche Fedez sorprese tutti con un annuncio inatteso. Il rapper milanese, lo scorso marzo, ha difatti annunciato di aver riscontrato un serio problema di salute dopo alcuni esami di routine. L’artista ha rivelato solo successivamente che si trattasse di un tumore neuroendocrino al pancreas, operato con successo.

Allo stesso modo, dunque, anche Lucia Bramieri ha scelto di mandare un messaggio ai follower, invitandoli a non fermarsi alle apparenze, come lei stessa ha spiegato attraverso il post in questione: “Non sempre l’erba del vicino è sempre più verde… a volte il vicino nasconde con il suo sorriso il suo dolore e preoccupazione.”