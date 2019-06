Lucia Bramieri all’attacco sui social: frecciatina all’ex Gianluca Mastelli?

By

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati: frecciatina all’ex sui social?

Tante le critiche che Lucia Bramieri ha dovuto fronteggiare nel salotto di Pomeriggio 5. Causa degli attacchi di molti ospiti della d’Urso, l’ormai ex fidanzato dell’ex gieffina, Gianluca Mastelli. La Bramieri era stata messa più volte in guardia sul comportamento di lui, le “tante cose successe” tra i due hanno portato alla rottura definitiva. E questa volta la notizia non è stata data da Barbara nel pomeriggio di Canale 5 ma sui social. Ora la Bramieri torna all’attacco con un post che sembra essere proprio contro Gianluca Mastelli. Parole dure quelle della nuora del grande Gino Bramieri che su Instagram spiega di aver dato più importanza alla sua dignità di donna.

Lucia Bramieri: la frecciatina a Gianluca Mastelli?

“Non puoi avere una donna con la D maiuscola, se la tua U di uomo è minuscola… e piccola piccola. #colcuore“, scrive Lucia Bramieri su Instagram, riprendendo il motto di Barbara d’Urso. La foto condivisa sul suo profilo social sta facendo chiacchierare e c’è già chi crede che sia riferito al suo ex. Le sue parole inoltre non finiscono qui, la Bramieri spiega ancora nella didascalia: “Abbiamo mondi diversi… Ognuno sta bene nel suo…rispetto e dignità si costruiscono nel tempo…siamo il risultato di ciò che abbiamo seminato.. Io ho deciso di non buttare via la mia identità e personalità“.

Lucia Bramieri, il commento dei followers: “Non ti devi lamentare, si sapeva…”

Non mancano di certo coloro che supportano Lucia Bramieri sin dalla sua partecipazione al Gf dello scorso anno, ma la nuora del grande Gino sta incassando anche alcune critiche. Alcuni utenti infatti le recriminano il fatto che conoscesse i modi del suo ex compagno, “Non ti devi lamentare, si sapeva…“, scrivono, oppure: “Ti avevano avvisato a cosa andavi incontro“. Eppure fino ad ora non sappiamo ancora cosa sia successo, solo un fatto è sicuro: i due hanno chiuso la loro relazione.