Lucia Bosè è morta, dove rivedere i suo i film: la programmazione Rai

La Rai ha deciso di cambiare una parte della sua programmazione dopo aver appreso della morte di Lucia Bosè. Com’è noto l’attrice è scomparsa all’età di 89 anni a causa del Coronavirus. Di seguito canali e orari dove poter rivedere alcuni dei tanti film che hanno costellato la lunga carriera dell’ex Miss Italia nonché madre del cantante Miguel Bosè.

Lunedì 23 marzo su Rai Movie, ore 19.25: Accadde al commissariato. Si tratta di una commedia del 1954 dove Lucia recita accanto a due mostri sacri del cinema italiano come Alberto Sordi e Walter Chiari (tra l’altro suo fidanzato per tanti anni prima dell’incontro con l’ex marito Luis Miguel Dominguin dal quale ha avuto tre figli).

Lunedì 23 marzo su Rai Premium, ore 23: I Vicerè. Film di Roberto Faenza tratto dall’omonimo romanzo di Federico De Roberto. La Bosè indossa i panni di una nobildonna siciliana, nel cast anche Alessandro Preziosi, Cristiana Capotondi e Lando Buzzanca.

Sabato 28 marzo su Rai Storia, ore 21.10: La signora senza camelie. Una rilettura in chiave moderna della tragica storia narrata da Dumas figlio, per la regia di Michelangelo Antonioni. Nel film l’attrice ha il ruolo della protagonista Clara.

Le ultime apparizioni televisive e cinematografiche di Lucia Bosè

Gli ultimi lavori di Lucia Bosè risalgono a qualche anno fa. In tv, nella fiction Capri 3, nel 2010; al cinema nel 2014 in One More Time. L’attrice viveva in Spagna ma era spesso in Italia: qualche mese fa è stata ospite di Mara Venier a Domenica In.

Lucia Bosè è morta in Spagna a causa del Covid-19

Lucia Bosè si è spenta all’improvviso, all’età di 89 anni, per colpa di una polmonite dovuta al Covid-19, detto pure Coronavirus.