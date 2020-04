Lucia Annunziata dimessa dallo Spallanzani. Come sta la giornalista alla quale è stata diagnosticata una grave forma di polmonite (ma niente coronavirus)

Lucia Annunziata, 69 anni, è stata dimessa nella giornata odierna dall’ospedale Spallanzani di Roma. Il ricovero durava dalla sera del 7 aprile, data in cui era stata portata nella struttura sanitaria a causa della febbre alta e delle difficoltà respiratorie che l’avevano colpita. Inizialmente si è temuto che la giornalista di Mezz’ora in più (Rai Tre) avesse contratto il coronavirus. I tamponi sono poi risultati negativi. Come rende noto l’Ansa gli è stata diagnosticata una grave forma di polmonite interstiziale bilaterale che ha sintomi simili al Covid-19.

Lucia Annunziata prosegue le cure a casa: recupero con terapia farmacologica

La conduttrice è stata trattenuta in ricovero ospedaliero fino al miglioramento complessivo delle sue condizioni di salute. Dopodiché, oggi “è stata dimessa e dovrà proseguire il recupero, con terapia farmacologica a sostegno, presso il suo domicilio” scrive l’Ansa. Annunziata, che di recente ha lasciato la direzione dell’Huffington Post, ha proseguito, anche durante il periodo dell’epidemia da coronavirus, a guidare il talk di Rai Tre Mezz’ora in più, con gli ospiti ricevuti in collegamento via Skype.

La carriera in tv di Lucia Annunziata

Lucia Annunziata, oltre a essere una delle giornaliste più prestigiose della carta stampata, negli anni è stata spesso presente in tv, sempre in casa Rai, sulla terza rete del servizio pubblico. Nel 1995 è a Linea tre, dal 1996 al 1998 è direttrice del Tg3. Nel 2011 la troviamo nelle trasmissioni Potere e Crisi, mentre nel 2013 alla guida di Leader. Dal 2005 è al timone da Mezz’ora in più.