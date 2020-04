Coronavirus, Lucia Annunziata (69 anni) ricoverata allo Spallanzani: “Difficoltà respiratorie e febbre alta” per la conduttrice di Mezz’ora in più. Si attende l’esito del tampone

Lucia Annunziata (69 anni), da ieri sera, si trova presso l’ospedale Spallanzani di Roma. A renderlo noto è l’Ansa che fa sapere che attualmente sono in corso gli esami per capire se la giornalista e conduttrice abbia contratto il coronavirus. Il ricovero si è reso necessario a causa della “febbre alta e delle difficoltà respiratorie” che hanno colpito l’ex direttrice dell’Huffington Post (carica lasciata da poche settimane). L’Ansa ha inoltre reso noto che è stato effettuato il tampone e se ne sta attendendo l’esito.

Lucia Annunziata, la conduzione di Mezz’ora in più

Lucia Annunziata, dopo aver lasciato la direzione dell’Huffington Post, ha proseguito, anche durante l’epidemia da Covid-19, a guidare il programma di Rai Tre Mezz’ora in più, con gli ospiti ricevuti in collegamento via Skype. Nel mondo della tv, anche Piero Chiambretti è stato contagiato, assieme alla madre. Lui è guarito, mentre la figura materna, Felicita, non ce l’ha fatta, spegnendosi all’ospedale Mauriziano di Torino.