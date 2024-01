Lucia Annunziata: “Addio alla Rai? Scelta giusta. Ecco perché”

Era il 25 maggio 2023 quando Lucia Annunziata, attraverso una lettera ai vertici Rai, annunciava il suo addio a Viale Mazzini. La giornalista era alla guida di Mezz’ora in più, programma di attualità politica in onda su Rai 3. Il motivo era da ricercarsi nella non condivisione dell’operato svolto dall’attuale governo. Ospite a Che Tempo Che Fa, nella puntata di domenica 21 gennaio, Lucia Annunziata è tornata a parlare del suo addio alla Rai.

Lucia Annunziata parla dell’addio alla Rai

Parlando con Fabio Fazio, altro conduttore che aveva lasciato la Rai negli scorsi mesi, Lucia Annunziata ha confidato il suo dispiacere per non essere più al timone della propria trasmissione, ma che comunque non si è pentita della scelta fatta: “Non sono pentita di aver lasciato la mia trasmissione. Mi dispiace, poi tu lo sai che ognuno di noi ha rapporti molto forti con il proprio prodotto, con le aziende, però credo che alla fine fosse una scelta giusta. Non mi sono mai pentita“.

"I giornalisti sono dei professionisti e quindi quando non vanno d'accordo con gli editori, devono dire che non sono d'accordo. "@LuciaAnnunzia10 a #CTCF pic.twitter.com/Iv2Vc6fYBN — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 21, 2024

In seguito, la conduttrice ex Rai 3 ha approfondito la questione, parlando di divergenze con l’editore: “Gli editori cambiano, ma hanno il potere e hanno i soldi, vogliono cambiare le cose e hanno tutto il diritto di farlo. I giornalisti invece se non sono d’accordo lo dichiarano e poi se ne vanno“. Nessun commento da parte di Fabio Fazio, che si è limitato ad ascoltare la collega. Come spiegato poco prima, infatti, anche lui aveva lasciato la Rai, per poi migrare su Nove.

Lucia Annunziata e la lettera rivolta ai vertici Rai

L’addio di Lucia Annunziata alla Rai era arrivato attraverso una lettera rivolta all’Ad Roberto Sergio, al Dg Giampaolo Rossi e al responsabile dell’approfondimento Paolo Corsini. La giornalista aveva poi lasciato la trasmissione Mezz’ora in più dopo ben 18 anni al timone, venendo sostituita, dal settembre successivo, da Monica Maggioni. Con l’addio di Annunziata, arrivato poco dopo quello di Fabio Fazio, la Rai aveva perso un altro volto importante. La giornalista aveva iniziato la sua carriera a Viale Mazzini nel 1995, con Linea 3. Dal 1996 al 1998 fu invece direttrice del Tg3, per poi arrivare a ricoprire, tra il 2003 e il 2004, l’incarico di Presidente della Rai.

Ad esprimersi sugli addii Rai avvenuti negli scorsi mesi era stata Federica Sciarelli, al timone di Chi l’ha visto su Rai 3. Pur senza fare nomi, la conduttrice si era mostrata in disaccordo verso le decisioni prese da alcuni suoi colleghi. A detta sua, infatti, lasciare preventivamente non era stata la scelta giusta, ma questi avrebbero dovuto rimanere e battersi, qualora il loro approfondimento fosse stato effettivamente in pericolo. A partire da queste parole, si era ipotizzato come Sciarelli stesse parlando proprio di Fazio e Annunziata.