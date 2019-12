Lucas Peracchi piomba nuovamente su Eva Henger: il post

View this post on Instagram

Non è un periodo facile per te … e purtroppo le persone che dovrebbero essere a prescindere sempre al tuo fianco , sono le prime che vogliono vederti piangere … sbagliare è umano perseverare è diabolico… io sarò sempre al tuo fianco ❤️ sei sempre stata forte e lo sei tutt’ora … il tempo è galantuomo … e il karma farà il suo corso … e i piccoli diavoletti torneranno da dove sono venuti … sei forte amore mio ❤️ ti amo ❤️ .. ricorda non può piovere per sempre ❤️il nostro sorriso non ce lo toglierà nessuno ! Sei unica ! I love you ❤️ . . . Edit @simonestina