Lucas Peracchi torna ad attaccare Eva Henger: le ultime dichiarazioni

Non c’è pace in casa Henger. Alla vigilia di Natale Eva e Mercedesz non si sono ancora riappacificate e Lucas Peracchi è tornato ad attaccare la suocera a mezzo stampa. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi personal trainer affermato, ha rivelato a Nuovo Tv che i dissapori con l’attrice ungherese sono iniziati lo scorso luglio. Ma solo a settembre, in occasione del ritorno dei programmi di Barbara d’Urso, Eva ha spifferato tutto. O almeno questo sostiene Lucas, che non ha ancora ben capito il motivo di questo allontanamento della Henger, che ha litigato anche con la figlia per via della rivelazione fatta sul defunto padre Riccardo Schicchi.

Cosa ha detto Lucas Peracchi sul litigio con Eva Henger

“Non capisco ancora che cosa sia successo, ma sinceramente dormo bene lo stesso la notte. Io spero solo che si chiarisca con la figlia. Sono convinto che il tempo sia galantuomo. Eva ha cambiato versione cinque o sei volte. Non so che dire, le ho pensate tutte. Certo, i nostri dissapori sono cominciati a luglio, lei ha aspettato settembre per parlarne in tv”, ha assicurato Lucas Peracchi. “Mi piacerebbe avere un bel rapporto con mia suocera, però il rispetto deve esserci da tutte e due le parti”, ha aggiunto il 31enne. E in attesa di un chiarimento con Eva Henger, la relazione tra Mercedesz e Lucas procede a gonfie vele.

Amore a gonfie vele tra Lucas Peracchi e Mercedesz

“A Eva non voglio assolutamente male. La situazione è finita così. Per fortuna la gente ha capito come stanno le cose, vede me e Mercedesz per come siamo e capisce quanto stiamo bene insieme. Sono stato danneggiato pubblicamente. Volevo che le persone capissero la verità. E l’hanno recepita. Io sinceramente non porto rancore”, ha puntualizzato Lucas Peracchi, che di recente ha fatto una bella dichiarazione d’amore pubblica alla sua Mercedesz.

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger convivono

Da qualche mese Lucas e Mercedesz convivono a Castell’Arquato, paesino in provincia di Piacenza dove Peracchi è nato e cresciuto. Inizialmente la Henger era titubante, visto che ha sempre vissuto in grandi città, ma poi per amore ha cambiato idea. “Ora apprezza molto la scelta che ha fatto”, ha sottolineato Lucas.