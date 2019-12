Lucas Peracchi ha regalato un mattone a Mercedesz Henger a Domenica Live

Sorpresa a Domenica Live per Mercedesz Henger. La figlia di Eva ha ricevuto una romantica dichiarazione d’amore da parte del fidanzato Lucas Peracchi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto alla giovane una lettera carica di amore e sentimento, più che mai felice per la loro relazione amorosa, che ormai procede a gonfie vele da quasi due anni. Subito dopo il personal trainer è apparso in studio con in mano una scatola marroncina adornata con un grosso fiocco rosso; Lucas, dopo aver abbracciato Mercedesz, si è inginocchiato davanti alla Henger e ha aperto il pacchetto. All’interno nessun anello o altro gioiello prezioso bensì un mattone. Sì, proprio così, un piccolo mattoncino come simbolo di questo amore che cresce sempre più.

Il significato del mattone nella storia d’amore tra Lucas e Mercedesz

“Ti regalo questo mattone che simboleggia la mia voglia di creare un futuro insieme”, ha dichiarato Lucas Peracchi a Domenica Live. Un gesto che ha sorpreso Mercedesz Henger, che ha ringraziato con gioia e allegria. Lucas e Mercedesz convivono già a Castell’Arquato, il borgo dove Peracchi è nato e cresciuto, e sognano un futuro insieme. Magari con matrimonio e figli anche se per il momento la tanto fatidica proposta di nozze non è arrivata. “Mi aspettavo un anello e invece è arrivato un mattone”, ha sottolineato stupita la padrona di casa Barbara d’Urso. Peracchi ha replicato con un sorriso, mentre Mercedesz ha osservato: “Lui è fatto così”.

L’invito di Barbara d’Urso a Lucas Peracchi e Mercedesz Henger

In un secondo momento Barbara d’Urso ha invitato Lucas Peracchi e Mercedesz Henger a riconciliarsi con Eva dopo le ultime vicissitudini. Di recente l’attrice ungherese ha ammesso in un’intervista di aver provato più volte a cercare la figlia ma non è riuscita ancora ad ottenere un incontro. La coppia ha replicato che penserà al da farsi in questi giorni: il Natale porterà finalmente la pace in casa Henger?