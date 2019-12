Eva Henger torna a parlare di Mercedesz: “Mi auguro che apra gli occhi”

Eva Henger e Mercedesz: è ancora guerra. Le parole dell’opinionista

Non c’è pace tra Eva Henger e Mercedesz. Madre e figlia sembrano essere ancora in guerra e la pace, ahimé, pare ancora molto lontana. Le cose si sono ancor più complicate quando, Memi ha rivelato che Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico. Per l’opinionista televisiva questo è stato un vero e proprio colpo basso, perché suo marito, scomparso nel 2012, non avrebbe mai voluto che questo segreto di famiglia venisse a galla. E la donna è apparsa molto delusa dal comportamento di sua figlia. Durante un’intervista a Nuovo, Eva ha rivelato in che modo ha reagito quando ha visto sua figlia confessare in televisione, quindi dinnanzi a mezza Italia, il loro grande segreto.

Eva Henger: “Mia figlia da anni firma i contratti con il suo vero cognome”

“Sono rimasta senza parole, non ci potevo credere. – ha riferito Eva – E poi mi ha stupito ancor di più quando lei ha raccontato che solo quattro persone sapevano la verità: una grandissima bugia, perché lo sapevano tutti che Schicchi non era il suo padre biologico, anche perché mia figlia da anni firma i contratti di lavoro con il suo vero cognome. Nessuno ne parlava per rispetto nei confronti di Riccardo”, ha ribadito infine.

Eva e Mercedesz Henger: come sono i rapporti oggi tra le due donne

Ma come sono i rapporti oggi tra madre e figlia? Purtroppo, come previsto, niente è migliorato. Circa un mese fa le due donne si sono riviste a Live Non è la d’Urso, sono scoppiate a piangere e si sono riabbracciate. Da quel giorno, però, Eva non ha più risentito sua figlia: “Da allora le scrivo un messaggino ogni settimana per sapere come sta: mi arriva la notifica che lei li ha letti ma non mi risponde mai”, ha raccontato la Henger a Nuovo.

“Mi auguro che capisca che il ragazzo con il quale sta la allontana da chi le vuole bene”

Per Eva la colpa di tutto questo è del fidanzato di sua figlia. Tant’è che la donna ha espresso un particolare desiderio: “Mi auguro che apra gli occhi e capisca che il ragazzo con il quale sta la allontana dalle persone che le vogliono bene”.