Lucas e Mercedesz, dettagli: “Quante volte lo facciamo”. Eva querelata

Lucas Peracchi svela tutti i dettagli intimi della relazione con Mercedesz (“Sono caldo, ecco quante volte lo facciamo – …finché non sveniamo”) e dichiara di aver querelato Eva Henger

Lucas Peracchi a ruota libera. L’ex tronista, finito al centro del polverone mediatico dopo gli attacchi di Eva Henger, ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000, facendo sapere di aver querelato l’attrice ungherese per proteggere la sua immagine. Tuttavia l’ex tronista ha anche dichiarato che potrebbe fare un passo indietro legalmente, laddove mamma Eva pronunciasse delle scuse pubbliche nei suoi confronti. Peracchi ha poi svelato i dettagli intimi della sua relazione con Mercedesz. Senza peli sulla lingua ha narrato che nel rapporto è molto ‘caldo’. “E se possiamo, lo facciamo finché non sveniamo…”

“Posso accettare di ritirare ogni accusa ma solo davanti ad accuse pubbliche, dato che pubblicamente mi ha attaccato”

“La signora Henger ha giocato con il mio carattere impulsivo”, esordisce Lucas, “Sono tatuato e posso dare questa impressione, ma io non sono così. Non credo che Mercedesz abbia detto una parola di troppo contro di me nel periodo di crisi, ma credo siano frutto di Eva e di un’altra persona…”. L’altra persona è il marito dell’ungherese Massimiliano Caroletti: “Io non sento la necessità di dover necessariamente emergere nel mondo dello spettacolo come fanno loro […]. Mi basta la mia attività di personal trainer. Preferisco scindere la famiglia dal lavoro”. Peracchi fa poi sapere di aver querelato Eva per diffamazione. Tuttavia non esclude un passo indietro: “Posso accettare di ritirare ogni accusa ma solo davanti a scuse pubbliche, dato che pubblicamente mi ha attaccato”.

Peracchi su Mercedesz: “Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”

Dopo il capitolo ‘suocera’, l’ex tronisita passa a parlare della fidanzata. “Tra me e Mercedesz – spiega – non è mai successo nulla di violento. Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma nulla di più. Io non l’ho plagiata sensualmente come dice sua madre. Parlando così di sua figlia lascia intendere sia una poco di buono”. L’ex tronista svela anche i dettagli intimi della relazione: “Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo. Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”.