Lucas Peracchi: “La verità è venuta a galla. Mercedesz vedeva un altro”

Lucas Peracchi cambia versione: l’ex tronista, nei giorni scorsi, tramite alcune Stories Instagram, aveva puntualizzato che la rottura con Mercedesz Henger non riguardava una terza persona. “Nessun tradimento”, specificava il personal trainer, sottolineando che la figlia di Eva con lui si è sempre comportata correttamente e che sul fronte relativo a presunte ‘storie clandestine’ non c’era nulla di vero rispetto al vociferare propagatosi. Ora, intervistato dal magazine Nuovo, Lucas racconta dei dettagli che non collimano con quanto dichiarato fino a pochi giorni fa. Che Peracchi negli ultimi tempi sia venuto a conoscenza di particolari che gli erano sfuggiti e che gli hanno fatto cambiare idea?

“Lei mi ha lasciato”, afferma alla rivista Nuovo il personal trainer che poi aggiunge: “A me qualcosa non tornava. A poco a poco la verità è venuta a galla e ho scoperto che vedeva un altro. L’addio è stato un fulmine a ciel sereno, perché io non le facevo mancare nulla. Io non la condanno, anche se lei è stata poco trasparente”. La parola tradimento non è menzionata ma le parole ‘vedeva un altro’ sono difficilmente fraintendibili. Secondo Peracchi, quindi, la sua ex avrebbe iniziato una frequentazione mentre la love story con lui era ancora in corso.

Mercedesz ha invece narrato una versione differente nei giorni scorsi. Lo ha fatto sempre con una chiacchierata al magazine Nuovo, spiegando che il naufragio sentimentale è da imputare ai troppi litigi nella coppia. Quel che sembra piuttosto chiaro, a differenza delle volte precedenti (già in passato Lucas e la figlia di Eva si erano allontanati per poi ricucire), è che stavolta lo ‘strappo d’amore’ pare definitivo, senza spazio di rimettere assieme i cocci del cuore. Anche perché la Henger, al di là della tempistica, starebbe appunto vedendo un’altra persona.

L’addio di Mercedesz e Peracchi fa contenta mamma Eva Henger

In tutto tal trambusto, c’è una persona che è serena del fatto che la love story sia naufragata. Non una qualunque, bensì la mamma di Merccedesz: Eva Henger. L’attrice ungherese non ha mai visto di buon occhio la relazione, arrivando addirittura a fare accuse pesanti a Peracchi e alla figlia. A un certo punto sono stati messi di mezzo pure i legali, con diffide e quant’altro. Un clima torrido, la cui temperatura è spesso salita all’interno dei salotti di Barbara d’Urso, che ha trattato ampiamente la vicenda.