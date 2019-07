Lucas Peracchi e Mercedesz Henger di nuovo al capolinea: il gossip

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, colpo di scena: di nuovo al capolinea? Gli indizi sulla fine della love story sembrano non lasciare dubbi

Pare che Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si siano detti di nuovo addio. Gli indizi sulla fine della love story sembrano non lasciare dubbi. Su Instagram i due non si seguono più e ai tanti fan che in questi giorni chiedono se la relazione sia naufragata, entrambi rispondono con un allarmante silenzio. Insomma, bocche ben cucite: tutto tace. Ma c’è un ulteriore indizio che fa credere che la storia si sia conclusa. Non solo da diverse settimane la coppia non appare più insieme in atteggiamenti complici come ha sempre fatto, ma se si guarda la bacheca dell’ex tronista di Uomini e Donne non c’è più traccia di alcuna foto con la figlia di Eva. Se il gossip della rottura fosse confermato si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena visto che i due avevano da poco avviato la convivenza.

Mercedesz e Lucas: che succede?

Soltanto un mese e mezzo fa Mercedesz lasciava Roma per andare a vivere in provincia di Piacenza, luogo in cui Lucas è nato e cresciuto. “Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato. Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo farci dividere da una città. Così ho ceduto io e sono andata a vivere da lui, a Castell’Arquato. Ma per amore si fa questo e altro”, spiegava la figlia di Eva al settimanale Vero. Ora sulla love story è calato un silenzio inquietante. Si attendono conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Lucas e Mercedesz: il silenzio rumoroso

Non sarebbe la prima volta che la coppia affronta momenti delicati. Già nel febbraio scorso il rapporto sentimentale aveva subito una battuta d’arresto. Poi però trovò la forza di riemergere e di ricucire la relazione con i fili dell’amore. Fili che si sono via via intrecciati fino alla convivenza. Poi il silenzio rumoroso sceso nelle ultime settimane.