Lucas Peracchi vuota il sacco: “Ambiente tv, uno schifo”. Retroscena

Lucas Peracchi vuota il sacco: “Ambiente tv, uno schifo”. I retroscena svelati dall’ex tronista

Lucas Peracchi si toglie qualche sassolino dalle scarpe e vuota il sacco. Bersaglio: l’ambiente tv. Un ambiente a suo dire fatto in gran parte da persone ipocrite che hanno sempre una buona parola ma che nel concreto si rivelano ben altro. L’ex tronista, che negli scorsi giorni pare aver di nuovo chiuso la sua relazione sentimentale con la fidanzata Mercedesz Henger, si è sfogato duramente, attaccando senza troppi giri di parole la gente che bazzica attorno al piccolo schermo. Parole forti quelle di Peracchi, parole di una persona probabilmente tradita in certe situazioni.

“Ragazzi tenetevi strette veramente le persone vere”

“Oggi stavo pensando a certi tipi di persone con cui ho avuto a che fare ultimamente e negli anni scorsi. Questa tipologia di persone che purtroppo frequentano l’ambiente principalmente televisivo o comunque il mondo nuovo che c’è adesso…” esordisce Peracchi tra le sue Instagram Stories. Un preludio di uno sfogo duro. “Queste persone – aggiunge – che ‘Ti voglio bene, farei di tutto per te, davvero… Se hai bisogno scrivimi, certo carissimo fratello mio, amico mio, tvb… Poi, pam! Quando si tratta di… Spariti tutti”. L’ex tronista è un fiume in piena e passa poi a lanciare un appello: “Ragazzi tenetevi strette veramente le persone vere che ci sono ancora e che sono davvero poche”. Infine mette in guarda coloro che aspirano a entrare negli ingranaggi del piccolo schermo: “Soprattutto chi sogna di partecipare a questo schifo… attenzione ragazzi. Sono tutti così. Il 95% ti dicono ti voglio bene, passano 5 minuti e ti mandano affanc….lo e spariscono.”

Mercedesz Henger e Lucas, storia al capolinea: il gossip

Nel frattempo continua a tenere banco la voce che vorrebbe Lucas e e Mercedesz Henger di nuovo separati. La coppia non appare più assieme sui social da diverso tempo e sulla bacheca Instagram dell’ex tronista sono persino sparite le foto in compagnia della sua dolce metà. Sembra che la love story sia giunta al capolinea. Si attendono le parole dai diretti interessati che al momento sono trincerati dietro a un assordante silenzio. Da capire inoltre con chi ce l’abbia Peracchi: c’entra in qualche modo anche Mercedesz col suo sfogo oppure è stato soltanto uno scoppio dopo una riflessione generale?