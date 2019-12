Lucas e Mercedesz matrimonio, l’anello non c’è: lui svela motivo dopo polemiche

Mercedesz Henger e Lucas Perracchi a Pomeriggio Cinque, la storia d’amore continua

La storia d’amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi procede a gonfie vele nonostante le polemiche dei mesi scorsi, e a confermarlo sono stati proprio loro nei vari salotti e salottini di Barbara d’Urso fino ad arrivare alla puntata di Live che forse avrete ben presente: in quell’occasione infatti Lucas ha fatto una dichiarazione d’amore a Mercedesz che sembrava destinata a concludersi con il dono del tanto atteso anello. Così non è stato: per chiedere a Mercedesz di sposarlo Lucas le ha donato un mattoncino rosso, simbolo del futuro che avrebbero costruito assieme “mattone su mattone”, appunto. Idea originale e molto apprezzata da lei ma è ovvio che l’assenza dell’anello si è fatta sentire.

La polemica sul mattone di Lucas a Mercedesz: cosa è successo

Il Web infatti non ha parlato d’altro in quei frangenti, al punto che Barbara d’Urso oggi ha chiamato Mercedesz e Lucas in puntata proprio per affrontare l’argomento. In quest’occasione la Henger ci è parsa davvero tranquilla, in quanto ha sottolineato che Lucas non è il tipo e che non se lo aspettava, e lui non ci è parso meno sicuro, anche perché – diciamocelo – ognuno può chiedere la mano alla propria sposa come meglio crede. Peracchi tra l’altro non ha detto che quest’anello non lo darà mai ma ha dato a Barbara e agli ospiti di Pomeriggio Cinque degli indizi: a entrambi piace il mare, e quindi la proposta classica, diciamo così, avverrà in una località di questo tipo. Qualcuno ha azzardato che Mercedesz dovrà aspettare l’estate ma i fatti non stanno per forza così.

Lucas risponde alle polemiche: una proposta con anello molto presto?

Nel rispondere alle polemiche e alla curiosità dei presenti in studio Peracchi ha detto che la proposta potrebbe arrivare sì dove c’è il mare ma non è detto d’estate, perché magari entrambi partiranno per un posto caldo. La nostra sensazione è che Lucas chiederà a Mercedesz di sposarlo prima della fine dell’anno in qualche località esotica: staremo a vedere se ci sbagliamo oppure no. Restate con noi!