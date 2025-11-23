Lucarelli vs d’Urso, perché ha ragione Barbara: i messaggi inviati alla giurata

Nuova esibizione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle e nuovo scontro con Selvaggia Lucarelli. Anche durante l’ultima puntata del talent show del sabato sera di Rai 1, le due donne hanno avuto un acceso botta e risposta. Il pubblico ormai è diviso: da un lato chi si schiera dalla parte della giurata, la quale sostiene che la conduttrice dovrebbe aprirsi di più nel programma, dall’altro chi parteggia per l’ex volto Mediaset, che ha invitato a più riprese la giornalista a valutare la danza e non aspetti comunicativi o personali che hanno poco a che fare con la trasmissione.

Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, i motivi degli attriti: chi ha ragione?

Verrebbe da dire che un po’ ha ragione l’una e un po’ l’altra. Vero è che Ballando è uno show di danza, ma è altrettanto vero che buona parte della ‘ciccia’ sta nel vedere i vip emozionarsi, adirarsi, polemizzare e riferire loro vicende personali mai rivelate prima. Funziona così da anni e chi accetta di fare il concorrente sa bene a cosa va incontro.

Dunque Lucarelli, quando insiste sul fatto che d’Urso un po’ sia frenata e che non voglia mettersi in gioco al cento per cento, ha le sue ragioni. Come si suol dire, però, c’è un limite a tutto e quando si capisce che la polemica deve essere accesa con ‘tiri mancini’ un po’ “too much”, ecco che si rischia di passare dalla parte del torto. E Selvaggia, per mettere pepe allo show, con d’Urso ogni tanto sembra essere andata un po’ troppo in là. Opportuno rimarcare che è pagata anche per quello, cioè per mettere in difficoltà il vip di turno, e quindi ben venga che accenda qualche miccia.

Lo sbaglio di valutazione di Selvaggia Lucarelli

Su un punto in particolare, però, Lucarelli ha preso un granchio nell’ultima puntata di Ballando, quando ha parlato del “pubblico” di ‘Barbarella”. Sul finire del botta e risposta, la padrona di casa Milly Carlucci, per stemperare la tensione, ha detto che tra le due donne c’è un “muro di incomunicabilità”. “No, è tutto molto chiaro, per me e per la gente”, ha obiettato d’Urso. Lucarelli ha subito controreplicato: “Ma la gente chi? Ma sei sempre convinta di avere un tuo pubblico che ti sostiene… Il pubblico si conquista anche con un po’ di verità e tu non ce la regali mai”.

Barbara d’Urso può essere criticabile su tante cose, d’altra parte come tutti, ma non si può dire che non abbia un pubblico fedele. Certo rispetto agli anni d’oro ha visto assottigliarsi la fanbase che seguiva le sue trasmissioni (anche perché non ha un programma da più di due anni), ma è fuor di dubbio che sia una delle conduttrici italiane che è stata in grado di costruirsi in decenni di lavoro uno zoccolo duro di affezionati. Lucarelli, su tale punto, ha quindi commesso un errore. d’Urso un pubblico ce l’ha, che piaccia o meno.

Viene da dire: e allora perché non le vengono più dati programmi? Questa è una storia ancora tutta da raccontare e pare che non dipenda dal “pubblico”. Forse un giorno d’Urso svelerà la sua versione dei fatti. Per il momento si è limitata a inviare due messaggi a Selvaggia via Instagram, postando due contenuti che hanno sottolineato l’importanza della sua carriera e il fatto che sia una delle conduttrici più seguite negli ultimi anni.