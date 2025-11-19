Lucarelli vuota il sacco su Barbara d’Urso: cifra cachet e benefit, “vi dico perché è privilegiata”

Nervi tesi, tanto per cambiare, tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, entrambe protagoniste a Ballando con le Stelle. La prima nel ruolo di giudice, la seconda di concorrente. La giornalista, attraverso un articolo pubblicato nella sua newsletter “Vale tutto”, ha fatto delle rivelazioni sulla conduttrice campana, affermando che nel talent show del sabato sera di Rai Uno le sono stati concessi dei privilegi. Lucarelli ha anche stuzzicato l’ex volto Mediaset per il suo agire fuori dalla trasmissione a livello comunicativo. Inoltre, ha riferito che il suo cachet è stellare.

Selvaggia Lucarelli sul cachet di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle

Selvaggia ha sottolineato che Barbara d’Urso, mediamente, ottiene da parte dei giurati di Ballando i voti più alti dell’edizione in corso. E ha “un cachet da centinaia di migliaia di euro più vari benefit da autentica privilegiata”, ha aggiunto Lucarelli a proposito della questione economica relativa all’ingaggio della 68enne partenopea. “Ma porella, fa la lagna”, ha chiosato, per poi raccontare che cosa ha notato di recente.

La giurata ha scritto che qualche giorno fa qualcuno le ha fatto notare che d’Urso aveva postato nelle sue storie Instagram una sorta di riflessione altrui. In tale riflessione, ha sostenuto Lucarelli, “sostanzialmente si diceva che, poverina, LEI a Ballando subisce una lenta e logorante demolizione psicologica, costretta ad avere sì il massimo dei voti dalla giuria, ma a sopportare giudizi come “fai le faccette””. La menzione alle faccette è a un commento fatto a Ballando dalla stessa Selvaggia che aveva detto a ‘Barbarella’ che, a suo dire, ‘abusava’ delle espressioni tragiche facciali.

Gli scontri a Ballando tra la giurata e la conduttrice

“Davvero triste, si diceva, che professionisti come lei debbano attraversare questo purgatorio televisivo”, ha proseguito Lucarelli, con evidente tono canzonatorio. Dopodiché ha sostenuto che il problema è che d’Urso abbia condiviso simili contenuti sui propri account social, aggiungendo che, se pensa determinate cose e le condivide pubblicamente, potrebbe anche “dirle quando è nel programma e ha un microfono acceso”.

Non è la prima volta che la giurata batte su tale punto. In diverse occasioni ha infatti suggerito all’ex conduttrice di Pomeriggio5 di mettersi maggiormente in gioco a Ballando con le Stelle e di non assumere atteggiamenti di chiusura. Le due donne, in qualche frangente, sono arrivate allo scontro verbale. Ora Selvaggia torna a mettere pepe sul percorso ‘d’ursiano’ nello show ‘danzante’. In arrivo nuovi fuochi d’artificio. Vale a dire che si prevedono venti di burrasca per la prossima puntata dello show.