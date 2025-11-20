Lucarelli “via da Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci sincera: “Ecco cosa so io”

Milly Carlucci è nota per la sua pacatezza e per il suo atteggiamento diplomatico, da mediatrice. D’altra parte, per gestire Ballando con le Stelle, si devono avere doti da ‘negoziatori’ e capire quando dare un colpo al cerchio e quando darlo alla botte. In qualche caso, però, la conduttrice di Sulmona diventa più netta nelle sue prese di posizione, lasciando chiaramente intendere i suoi intenti. Un frangente simile è capitato nella recente intervista rilasciata al magazine Gente, in cui ha parlato dell’eventualità di un addio al programma ‘danzante’ di Selvaggia Lucarelli, una delle storiche giurate dello show.

Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Stelle? La risposta di Milly Carlucci

“Io, insieme a tutto il team di Ballando con le stelle, ho sempre difeso Selvaggia da tutto e tutti: dai social, dall’Azienda e da chiunque…”, ha sottolineato Carlucci, aggiungendo di essere sempre scesa in campo a favore della giornalista in quanto nei suoi confronti nutre molta stima. Ha inoltre ricordato che, quando anni fa fu ingaggiata, fu una scommessa su cui molti non avrebbero puntato. Insomma, Milly ha rimarcato, indirettamente e a ragione, che è anche per il suo intuito che la popolarità di Lucarelli è aumentata parecchio grazie a Ballando.

E se la ‘figlia’ artistica dovesse decidere di abbandonare il progetto? Ecco la risposta non diplomatica di Carlucci: “Sul fatto che vada via, personalmente, non so nulla ma credo me l’avrebbe detto… Come ci rimarrei? Se un tuo amico, improvvisamente, ti lasciasse e andasse via, tu saresti contento?” Senza troppo girarci attorno, la conduttrice in forza alla Rai ha fatto capire che un eventuale addio di Lucarelli non lo vedrebbe affatto di buon occhio.

Il pranzo segreto con Maria De Filippi

Nel corso della chiacchierata concessa a Gente, Milly ha anche parlato della rivalità tra Ballando e Tu sì que vales di Maria De Filippi. Innanzitutto ha evidenziato che tra loro non c’è una competizione tossica. “Sono Rai e Mediaset che si sfidano, non solo sugli ascolti, ma anche sulla capacità di attrazione pubblicitaria che i nostri programmi hanno per le Aziende…”, ha spiegato Carlucci che ha assicurato che con ‘Queen Mary’ è in ottimi rapporti. In tempi non sospetti ha pure consumato un pasto con la collega pavese.

“Nessuno sa che siamo anche uscite a pranzo assieme… Se io vivessi questo programma come una corsa podistica avrei sbagliato tutto…”, ha ribadito la padrona di casa di Ballando con le Stelle. Restando in tema di rivalità, ha fatto il nome di due concorrenti ancora in gioco nello show. Di chi si tratta? Dell’ex tennista Fabio Fognini e dell’ex nuotatore Filippo Magnini. “Entrambi competitivi e vogliosi di arrivare prima degli altri”, ha spifferato Milly, precisando però che tutti e due “hanno grande caparbietà ma anche lealtà….”