Ballando, parla Milly Carlucci: la ‘guerra’ con Maria e i progetti con d’Urso

Ballando con le Stelle 2025 ha iniziato la messa in onda lo scorso sabato, ma in termini di ascolti TV ad avere la meglio è stata Maria De Filippi, con il suo Tu Sì Que Vales. Grande attesa per l’esibizione di Barbara d’Urso, che con umiltà scende in campo come concorrente. E, in effetti, in quella fase della prima puntata gli ascolti si sono alzati. Ma questo non è bastato. Milly Carlucci, che oggi rilascia un’intervista per Super Guida Tv, ha quasi raggiunto i 3milioni di telespettatori, con il 23%, mentre ‘Queen Mary’ ha ottenuto la presenza di oltre 4 milioni di telespettatori, con il 28.5%.

La conduttrice di Rai Uno parla oggi senza problemi della questione, non mostrandosi per nulla delusa dal risultato ottenuto nella prima serata di sabato. Infatti, eccola che fa notare che quello della prima puntata è stato “il debutto più alto degli ultimi dieci anni, fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale”. A detta di Milly, ci sarebbe “troppa isteria in base a un punto in più o a uno in meno”.

La Carlucci non si fa, dunque, toccare dai risultati degli ascolti, anzi. Fa presente che il suo talent show è molto amato e i concorrenti stanno appassionando il pubblico. Per dire ciò, si basa sul 40% in più di interazioni avvenute sui social network. Intanto, però, la Rai ha deciso comunque di intervenire e di piazzare Stefano De Martino, ora in serio contrasto con Gerry Scotti, con Affari Tuoi anche nell’access prime time del sabato.

Per Milly si tratta di “una legittima decisione aziendale per contrapporre programmi della stessa categoria in un orario in cui il pubblico ama giocare”.

Ballando con le Stelle, Carlucci parla di d’Urso e Belen

Dopo la prima puntata, sono anche nate delle polemiche, legate a Marcella Bella. Ebbene molti telespettatori credono che sia stata vittima di commenti sessisti, da parte della giuria. Al contrario, la Carlucci parla di oggi di “una battuta infelice” e spiega che “definire sessista la nostra giuria è ridicolo”. Arriva il momento anche di parlare di Barbara d’Urso, con il suo ritorno che non ha affatto deluso le aspettative. Ecco cosa ne pensa Milly:

“Siamo molto diverse caratterialmente ma abbiamo in comune l’amore per questo lavoro, la dedizione, la determinazione e la professionalità. Nella prima puntata l’ho trovata straordinaria. Con lei c’è grande sintonia. Sì mi piacerebbe realizzare un progetto con lei ma non la vedo come giurata di Ballando ma come grande protagonista del palcoscenico”

Non solo Barbara, da Mediaset arriva un altro volto ormai fuori dalla TV, ovvero Belen Rodriguez. Quest’ultima sarà presente solo nella seconda puntata del talent show di Rai 1, come ballerina per una notte, e la conduttrice dà qualche anticipazione:

“Il mio staff ci ha provato varie volte. Quest’anno c’erano le condizioni e ci siamo parlate. Belen è molto motivata e farà un figurone. Il suo ballerino sarà Yuri Orlando uno dei protagonisti di Sognando Ballando. Sarà uno spettacolo, vedrete”

Ballando con le Stelle: Pellegrini fuori per Magnini?

L’intervista va avanti con la questione legato all’inviato, ruolo svolto attualmente da Massimiliano Rosolino. Inizialmente si parlava della presenza di Federica Pellegrini, idea poi sfumata. Molti telespettatori pensano che c’entri qualcosa la partecipazione dell’ex fidanzato Filippo Magnini. Come stanno le cose?

“Quando si è creata la necessità di sostituire Paolo Belli abbiamo pensato a diversi candidati. In più, in un primo momento si era pensato ad un set esterno per valorizzare alcuni sponsor che invece poi sono stati inglobati nel programma. Quindi ci serviva una sola figura e Massimiliano ci è sembrata la scelta migliore anche perché simboleggia l’amore che trionfa almeno a Ballando vista la sua unione con Natalia Titova conosciuta proprio sulla nostra pista nel 2006. Federica è nel nostro cuore e spero di collaborare con lei in altre situazioni”

Mistero svelato.