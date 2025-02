Lucarelli tuona su Domenica In: “Visto mezzora, mi sono vergognata”

Selvaggia Lucarelli non ne fa passare una. Giustamente! Nella puntata di Domenica In del 16 febbraio, quella dello speciale Sanremo trasmessa dal teatro Ariston, quando è stato ospitato Simone Cristicchi, il giornalista Marino Bartoletti ha tessuto le lodi dell’artista e, rivolgendosi a chi ha espresso critiche nei confronti del suo brano ‘Quando sarai piccola’, ha parlato di “sporcizia mentale”. E chi mai aveva esternato commenti di critica verso la canzone? Proprio Selvaggia Lucarelli che, ovviamente, si è sentita chiamata in causa dal collega.

Secondo la Lucarelli, il brano di Cristicchi, che tratta il tema della cura dei genitori anziani e malati, è una canzone che poeticizza in modo troppo retorico una situazione che ha ben poco di poetico. Questo il sunto del pensiero della giornalista. A Domenica In, Bartoletti si è così espresso: “Questo teatro gli ha dedicato due standing ovation soltanto a lui. Dopodiché, però, qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale, ha scritto delle cose che ti hanno profondamente ferito”.

Come poc’anzi scritto, Bartoletti si è ben guardato dal fare esplicitamente il nome della Lucarelli che, però, ha compreso in un amen che la “sporcizia mentale” a cui ha fatto riferimento il collega non poteva che essere riferita anche a lei. “Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica”, ha scritto su Instagram la Lucarelli, postando la foto di Bartoletti. Selvaggia ha anche lanciato una pesante bordata a Domenica In e al modo in cui ha affrontato giornalisticamente la puntata dedicata a Sanremo.

In particolare, ad un utente che ha sostenuto che tutti i giornalisti presenti nel salotto orchestrato da Mara Venier sono stati accomodanti oltre misura con tutti i cantanti evitando di fare qualsivoglia domanda ‘scomoda’, ha risposto in maniera secca: “Ho visto mezzora e mi sono vergognata”. Tra l’altro anche lei era stata invitata a Domenica In nel parterre dei giornalisti per commentare la settimana sanremese. Ha però declinato in quanto ha dato priorità ad altri impegni professionali.

La controreplica di Marino Bartoletti, Selvaggia Lucarelli perentoria: “Poveretto”

Tornando a Bartoletti, dopo che la Lucarelli lo ha menzionato (lei sì che lo ha fatto, senza nascondersi dietro a un dito e alle stucchevoli scuse “mai parlato di”, “mai fatto il nome di”. Dalla serie lanciare il sasso e poi nascondere la mano), il giornalista ha controreplicato, sminuendo la collega chiamandola “tale Selvaggia Lucarelli”:

“Apprendo da parecchie reazioni scomposte che tale Selvaggia Lucarelli – mai nominata e soprattutto mai seguita – mi abbia insultato per una considerazione che ieri ho fatto a Domenica In dialogando con Simone Cristicchi. Mi dicono che la signora abbia un ego smisurato e una discreta coda di paglia, al punto da ritenersi al centro del mondo anche quando nessuno se la fila. Apprezzo comunque la sua autocritica quando scrive di “giornalisti che passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva l’esercizio della critica””.

Selvaggia, dopo aver letto la risposta di Bartoletti, ha chiosato un perentorio “poveretto“.