Lucarelli svela gli altarini della Rai: “Così è stato cacciato Biagiarelli”

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare della fine della collaborazione professionale del suo compagno Lorenzo Biagiarelli e la Rai. Il cuoco era una delle presenze fisse a È sempre mezzogiorno. Dopo il caso della ristoratrice morta suicida, non lo si è più visto nella trasmissione di Antonella Clerici. Inizialmente sembrava che la scelta fosse stata presa di comune accordo dal food blogger e dal cooking show. In particolare, si credette che Biagiarelli si fosse preso un periodo di pausa nell’attesa che il polverone relativo al sopracitato suicidio si placasse. Si è poi scoperto che la decisione di non più chiamarlo nello show è stata presa unilateralmente dalla Rai. La Lucarelli, intervenuta all’Endorfine Festival di Lugano, ha tuonato contro l’agire della tv pubblica.

Così la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle:

“I giornalisti quando la ristoratrice si è suicidata mi hanno attaccata perché avevo condiviso il post scritto da Lorenzo Biagiarelli. Io sapevo però che a livello lavorativo non mi sarebbe successo niente perché era un attacco che veniva dall’alto. Nel caso di Chiara Ferragni, invece, è stato il suo pubblico a ribellarsi. Purtroppo però il caso ha avuto un effetto irreversibile nei confronti di Lorenzo che è stato mandato via dalla Rai in quattro e quattr’otto. In Rai ci sono persone condannate che lavorano serenamente e lui, sull’onda di questa cosa, è stato mandato via e mai più rientrato dalla Clerici. Mai più. Ovviamente con tutta una serie di danni economici. A tutto questo, purtroppo, non si può rimediare”.

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli parla della vicenda. Era già accaduto la scorsa primavera quando, durante una diretta sul suo profilo Instagram, si rammaricò di come finì il rapporto lavorativo tra Biagiarelli e il programma della Clerici. ““Fare finta che non sia proprio mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto”, aveva dichiarato, ricordando che nel cooking show il suo compagno è stato una presenza fissa per ben 4 anni.

Non solo: la giornalista aveva spiegato che a È sempre mezzogiorno era stato trovato rapidamente un sostituto di Biagiarelli, ma che nessuno glielo aveva comunicato. Lui lo aveva scoperto dai giornali. In particolare la Lucarelli aveva sottolineato che qualcuno avrebbe almeno potuto chiamarlo per spiegargli le decisioni prese. Invece ci fu l’oblio. Alla fine la Lucarelli aveva rimarcato che, comunque, fa parte del gioco essere tagliati fuori da una trasmissione televisiva e che i problemi gravi della vita sono altri.

Lei invece, anche quest’anno, è tornata in Rai a ricoprire il ruolo di giurata a Ballando con le Stelle. Alla fine della scorsa stagione si erano fatte tambureggianti le voci relative a un suo presunto addio. Invece ha trovato ancora una volta l’intesa con Milly Carlucci. E fin dall’esordio della nuova stagione sono state scintille. Con chi? Naturalmente con Sonia Bruganelli.