Lucarelli svela dono censurato di Elettra: commento di Erra e Balivo

Nella puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda su Rai 1 lo scorso sabato Elettra Lamborghini è stata invitata come ballerina per una notte. La cantante è arrivata con un dono destinato a Selvaggia Lucarelli, tuttavia questo sarebbe stato censurato dalla trasmissione. Il giudice del dancing show di Milly Carlucci ha successivamente svelato il contenuto del pacco tramite un unboxing sul suo canale a pagamento. Chiaramente la notizia ha fatto il giro del web e se n’è parlato anche questo pomeriggio nella puntata de La Volta Buona, solitamente dedicata al commento di Ballando Con Le Stelle. Il dono decisamente “singolare” ha scatenato la reazione non solo della diretta interessata ma anche di Rossella Erra e Caterina Balivo. Scopriamo meglio che cosa hanno detto a riguardo.

Il regalo di Elettra Lamborghini a Selvaggia Lucarelli

Sta facendo parecchio discutere il regalo che Elettra Lamborghini ha consegnato a Selvaggia Lucarelli lo scorso sabato in seguito alla sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle come ballerina per una notte. La cantante è difatti arrivata con un pacco rosso destinato proprio alla giurata. Il suo contenuto è stato censurato dal programma, tuttavia è stato rivelato qualche giorno dopo proprio dalla Lucarelli con unboxing sul suo canale a pagamento. Si trattava nello specifico di un gioco per adulti o meglio di “una pipa gigante” come definito da Elettra. Lucarelli ha deciso di commentare l’accaduto con uno “Stendiamo un velo pietoso”. Tuttavia la diretta interessata non è stata l’unica a commentare.

Il commento a La Volta Buona, le parole di Erra e Balivo

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio, difatti, si è parlato proprio del particolare oggetto regalato da Elettra a Selvaggia. Inizialmente è stata mostrata una clip con un’intervista proprio alla Lamborghini, dove questa spiegava il perché del suo regalo al giudice di Ballando Con Le Stelle.

Di seguito le sue parole:

Allora tesoro ti dico secondo me, proprio per essere sincera, mi hanno censurata. Adesso ti spiego. Praticamente io pensavo fosse acida, parte tutto dalle basi capito? Per quella volta a Sanremo c’ero rimasta male, sono molto sensibile. Invece ora mi sta simpatica. Selvaggia, approved!

In quanto al regalo:

Diciamo che è una pipa gigante.

Caterina Balivo ha reagito alle parole di Elettra affermando: “Io non sapevo che Selvaggia Lucarelli fumasse”. Non si è quindi fatto cenno al reale contenuto del pacco rosso, sebbene sia evidente. Rossella Erra, ospite in studio da Caterina Balivo, ha poi confermato come il singolare dono fosse accompagnato anche da una lettera indirizzata a Selvaggia.

Queste le sue parole:

Chiaramente non è una pipa, se volete andate a vedere che oggetto è. […] Il regalo gliel’hanno consegnato, quindi lei ha aperto tramite l’unoboxing, ha detto “la prima e l’ultima, non lo farò mai più”, e la lettera iniziava dicendo “visto che tu sei un po’ acida ti faccio questo regalo perché sei un po’ acida…”.

In effetti, stando a quanto condiviso, oltre l’oggetto il pacco conteneva anche un messaggio per la Lucarelli.

Caterina Balivo ha poi commentato l’accaduto domandandosi come potrebbe essere un’eventuale partecipazione di Elettra Lamborghini come concorrente nella prossima edizione di Ballando Con Le Stelle considerato il precedente con Selvaggia Lucarelli.