Lucarelli su Milly Carlucci: “Bidone d’immondizia al posto del cuore”

Prosegue la ‘guerra fredda’ tra Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli. La giornalista di recente ha detto di essere stata riconfermata a Ballando con le Stelle già quando era in corso la stagione 2022, la conduttrice in un’intervista di pochi giorni fa ha sbugiardato siffatta versione spiegando che non c’è alcuna cosa decisa per il momento. A domanda diretta (“Selvaggia ha dichiarato di essere già nel cast”), ha risposto con un “in questo momento si dicono tante cose”. E non è finita qui.

Nelle scorse ore il giornalista ed esperto tv Davide Maggio, amico e collega della Lucarelli, ha detto in una diretta Instagram che ha più di una sensazione che a Ballando con le Stelle ci sia l’obbiettivo di confezionare un cast in grado di mettere in difficoltà Selvaggia così che questa prenda in considerazione l’idea di lasciare il programma. Ebbene, si giunge a giovedì 13 luglio. Tarda serata, la Lucarelli apre il box delle domande su Instagram e decide di rispondere al seguente quesito: “Carlucci ha detto che i giudici di Ballando non sono ancora confermati: tu che dici?”.

Lucarelli cita Buffon e risponde a Milly Carlucci

“Hai un bidone dell’immondizia al posto del cuore”, la replica della giurata indirizzata alla conduttrice. Alt, bisogna spiegare, per chi non lo sapesse, il significato della frase. Se fosse stata partorita dalla Lucarelli, sarebbe alquanto ‘strong’. Ma non è così. Trattasi di una citazione di Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale azzurra. L’atleta la pronunciò nell’aprile 2018 contro l’arbitro che diresse il match di Champions League tra Juve e Real Madrid in cui i ‘Blancos’ ebbero la meglio sulla’Vecchia Signora’ grazie a un rigore controverso assegnato sul finale.

“L’arbitro ha avuto il cinismo di infrangere il sogno di una squadra, ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore, mi ha espulso alla mia ultima partita in Champions”, aveva tuonato Buffon a fine gara. La frase divenne un meme ed è tutt’oggi citata ironicamente da molte persone, tra cui c’è appunto la Lucarelli. Insomma, la chiosa di Selvaggia non va letta come un attacco duro alla conduttrice di Ballando. Dall’altro lato la si può comunque considerare una stoccata.

Non è un mistero che tra la Lucarelli e la Carlucci qualcosa si sia incrinato nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. La giurata ha dichiarato a più riprese di non essersi sentita tutelata per gli attacchi ricevuti nel programma. Milly non ha mai infiammato ulteriormente la polemica, ma non ha nemmeno mai preso strenuamente le difese della giornalista, dando ora un colpo al cerchio, ora un colpo alla botte. E quindi? Alla fine di cotanto schiamazzo mediatico Selvaggia tornerà a Ballando? Probabilmente sì. Che bella la tv litigarella!