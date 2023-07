Lucarelli, il collega: “Milly non la vuole. Ed è più di una sensazione”

In una diretta Instagram, un collega di Selvaggia ha detto la sua in merito al rapporto della giurata con Milly Carlucci.

In una recente diretta Instagram, Davide Maggio, oltre ad aver parlato delle novità sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di approfondire il discorso Ballando con le Stelle, su cui verte ancora un interrogativo in merito alla giuria della prossima edizione.

Davide Maggio sul rapporto Milly Carlucci-Selvaggia Lucarelli

Secondo le indiscrezioni, anche il prossimo anno ci sarà la stessa giuria a Ballando con le Stelle, che verrebbe confermata in toto. Ci sarebbe anche Selvaggia Lucarelli, su cui Davide Maggio si è soffermato, esprimendo un particolare punto di vista:

“Io credo che Milly Selvaggia non la voglia. Però credo che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione“.

Il giornalista ha successivamente spiegato come alcune delle scene viste in trasmissione sarebbero state fatte per mettere in difficoltà la stessa Selvaggia, così da spingerla verso la porta d’uscita. La scorsa edizione, come si ricorderà, era stata caratterizzata da un clima piuttosto teso, con la giurata che, inizialmente, si era detta incerta sul suo futuro nella trasmissione.

Davide Maggio ha poi continuato: “Credo che anche alcuni nomi del cast, per esempio Francesca Barra che pare possa essere una concorrente, siano scelti per mettere in difficoltà Selvaggia e farle dire ‘sapete che c’è, io non ce la faccio più’“. Sembrerebbe, quindi, che Francesca Barra possa prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. C’è da specificare un piccolo dettaglio: Davide Maggio e Selvaggia Lucarelli sono amici. Il fatto che si sia esposto potrebbe voler dire che ha parlato della vicenda con la stessa Selvaggia. Che la sensazione di Davide Maggio sia, in realtà, la sensazione di Selvaggia?

Milly Carlucci e la giuria non confermata: cosa sta succedendo

In più occasioni, come quando fu ospite a Da noi… a ruota libera, Milly Carlucci ha ribadito come la giuria delle precedenti edizioni, al momento, non sia stata confermata. La priorità della conduttrice è quella di chiudere il cast, per poi soffermarsi sulla giuria. In una recente intervista, tuttavia, Selvaggia Lucarelli aveva spiegato di esser stata confermata in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Le successive parole di Milly a DavideMaggio.it suonarono come una smentita alle affermazioni della giurata.

Sebbene appare difficile come la giuria possa andare incontro a cambiamenti o rivoluzioni, al momento la presenza di Selvaggia Lucarelli alla prossima edizione di Ballando con le Stelle risulterebbe incerta. È probabile che a settembre, una volta che Milly avrà chiuso il cast, che al momento ha la priorità, verrà fatta un po’ di chiarezza sulla questione. Nelle scorse settimane, erano circolate alcune voci su un possibile approdo in giuria di Barbara D’Urso. Voci che, al momento, non hanno trovato conferma. Non resta che attendere novità sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle per scoprire non solo il nuovo cast, ma anche i giurati che vi prenderanno parte.