Lucarelli su Bruganelli a Belve: discorso perfetto, Sonia al tappeto

Selvaggia Lucarelli smonta Sonia Bruganelli, di nuovo. Stavolta non nello studio di Ballando con le Stelle, ma sui social e tramite la sua newsletter. La giornalista ha guardato l”intervista della produttrice a Belve, l’ha analizzata e poi ha affondato il colpo. Anche perché l’ex moglie di Paolo Bonolis continua a offrire occasioni ghiotte per far parlare di sé e per farsi bersagliare. A Francesca Fagnani ha ammesso di aver tradito l’ex marito con cui ha avuto tre figli. Una confidenza intima che può anche essere ritenuta coraggiosa. Il problema, come al solito, è la coerenza. Poche settimane fa, non era la Bruganelli a dire che le polemiche su di lei a Ballando con le Stelle colpivano la sensibilità dei suoi figli? Sì, era lei. Chissà invece cosa avranno pensato i suoi frutti d’amore a sentire in tv che la loro madre ha fatto le corna al papà. E infatti Selvaggia ha piazzato il suo graffio con un tweet: “Ma la figlia a casa non guardava la tv?”.

Selvaggia Lucarelli passa ai raggi x l’intervista a Belve di Sonia Braganelli

Dopodiché la giornalista ha affrontato la questione anche nella sua newsletter ‘Vale tutto’, rimarcando un passaggio particolare del faccia a faccia tra Fagnani e Bruganelli. Quest’ultima ad un certo punto, quando le è stato domandato di riferire di un suo difetto, ha dichiarato di essere una donna “manipolatrice”. “Io vedo il tuo punto debole e ci entro dentro – le parole dell’ex di Bonolis -, per dire io sono più forte”.

La Lucarelli ha passato ai raggi x tale esternazione affermando che la produttrice non si è resa conto che quella che lei chiama “manipolazione” in realtà è “prepotenza, desiderio di sopraffazione”. Selvaggia ha aggiunto che tale difetto non dovrebbe essere liquidato con un “sorrisetto a Belve”, ma dovrebbe essere un punto della personalità su cui riflettere in modo approfondito “perché quando cerchi la ‘ferita’ nell’altro e ti ci insinui per dominarlo, puoi fare molto male”.

“Non ti stai dipingendo come una simpatica, ma come una persona cattiva, che è diverso”, ha concluso la giurata di Ballando con le Stelle. In tutto ciò, per il momento, Paolo Bonolis ha optato per un silenzio di tomba. La rivelazione sui tradimenti ha preferito non commentarla pubblicamente. Tra l’altro l’ex moglie ha dichiarato che lei ha tradito più del conduttore romano, lasciando intendere che nel matrimonio pure lui le avrebbe messo le corna.