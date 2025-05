Lucarelli smonta Bruganelli, reazione di Aiola inesistente a Sognando…Ballando con le Stelle

Poteva mancare una bordata di Selvaggia Lucarelli indirizzata a Sonia Bruganelli nel corso della prima puntata di Sognando… Ballando con le Stelle? Naturalmente no. E infatti è arrivata puntuale come un orologio svizzero. La stoccata velenosa è giunta al termine dell’esibizione dell’aspirante maestra Vanessa e di Carlo Aiola, professionista che durante l’ultima stagione di Ballando, quella che si è conclusa nel dicembre 2024, ha danzato assieme all’ex moglie di Paolo Bonolis.

Sognando… Ballando con le Stelle, Lucarelli al veleno su Sonia Bruganelli

Vanessa non solo ha convinto quasi tutti in pista (dai giurati ha strappato 4 sì e 1 no, a non averla premiata c’è stato solo Guillermo Mariotto), ma è stata apprezzata anche per la sua simpatia e il suo carisma. Selvaggia Lucarelli, che come è noto ha bisticciato a più non posso con Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 2024, a quest’ultima ha rifilato una bordata nel commentare la nuova partner di Aiola. “Carlo, hai una simpatica che balla”, ha chiosato la giornalista. Subito si è intuito dove volesse andare a parare. E infatti…

“Secondo me – ha aggiunto – dopo la stagione con la Bruganelli hai chiesto il risarcimento, “torno a Ballando solo se…” E hai fatto bene”. Insomma, goliardicamente la giurata ha sostenuto che il ballerino professionista, in Sognando… Ballando con le Stelle, abbia fatto bingo nell’essere accoppiato con Vanessa. E come ha reagito il danzatore alla stilettata della Lucarelli rivolta alla sua ex partner in pista? Facendosi una grassa risata.

Nessuna parola in difesa dell’ex moglie di Bonolis. Strano, visto che ha sempre dichiarato di esserci andato d’amore e d’accordo. Tra l’altro la Bruganelli, poco prima che si esibisse Aiola con Vanessa, con una storia Instagram ha invitato il pubblico a votare per la coppia.

Bruganelli replicherà alla giornalista?

Non resta che attendere la reazione della produttrice televisiva che, c’è da scommetterci, non tarderà ad arrivare. Solitamente la Bruganelli non lascia in sospeso certe situazioni, passando al contrattacco. Dunque è probabile che nelle prossime ore provvederà a render pan per focaccia alla giurata di Sognando… Ballando con le Stelle.