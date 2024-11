Lucarelli smaschera Ferragni: dettaglio borsa e frase sulla tragedia

Selvaggia Lucarelli torna a far risaltare gli atteggiamenti controversi di Chiara Ferragni, dopo che quest’ultima ha postato nelle scorse ore un messaggio di solidarietà, tra le storie Instagram, per le persone che a Valencia e a Barcellona sono state colpite dall’alluvione apocalittica causata dal fenomeno meteorologico chiamato Dana. In particolare la giornalista ha invitato a porre attenzione su come l’influencer cremonese, nel giro di poche ore, sia passata a manifestare vicinanza alla popolazione spagnola al mostrarsi con oggetti griffatissimi.

“Estoy viendo las teribles noticias que llegan desde Espana. Todo mi cariño y apoyo a Valencia y demàs zonas que se han visto afctadas por la Dana”. Così la Ferragni su Instagram. Tradotto: “Sto vedendo che arrivano notizie terribili dalla Spagna. Tutto il mio amore e sostegno a Valencia e alle altre aree colpite dalla Dana”. A distanza di un paio d’ore l’ex moglie di Fedez ha cambiato decisamente registro e contenuti. Infatti è passata dalla storia straziante a tema spagnolo, a una in cui si è immortalata tramite un selfie in ascensore e con una borsa di coccodrillo, a detta della Lucarelli.

“Lei molto colpita dalla tragedia e chiaramente consapevole delle responsabilità dell’uomo sull’ambiente. Infatti subito dopo pubblica in primo piano la Birkin di coccodrillo per sponsorizzare la sensibilità ambientale”, ha tuonato Selvaggia. Qualcuno le ha fatto notare che ha sbagliato marchio. Altro sarcasmo: “Non è una Birkin ma una Kelly? Sempre queste figure da povera io”.

Chiara Ferragni, come al solito, non ha replicato. Non lo ha mai fatto e difficilmente comincerà a farlo ora. La Lucarelli di recente ha rivelato che l’imprenditrice digitale, a differenza dell’ex marito (che pare abbia la querela facile e infatti in diverse occasioni è andato per vie legali con la giornalista), non ha mai intentato alcuna causa nei suoi confronti. Tornando al post solidale relativo alla situazione in Spagna, in effetti, pare un po’ stonato. Tra l’altro la Ferragni, dopo che la sua credibilità è stata sconquassata dal Pandoro-Gate, sta tentando di sfondare nel mercato iberico.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera fanno coppia

In tutto ciò, l’influencer è anche finita di nuovo al centro del gossip del Bel Paese. Di recente è stata pizzicata a baciarsi con Giovanni Tronchetti Provera. I ben informati sostengono che i due facciano ormai coppia fissa e che a breve ufficializzeranno la love story a livello pubblico. La paparazzata del bacio risale alla festa di Halloween, serata trascorsa dai due piccioncini in un locale milanese. Effusioni, abbracci e pure il bacio: entrambi sono reduci da matrimoni falliti e sembra che non abbiano alcuna voglia di nascondersi.