Lucarelli smaschera Cristicchi e cita Ferragni: “Cosa incredibile”

Selvaggia Lucarelli ‘smaschera’ Simone Cristicchi arrivando a paragonarlo, per quel che riguarda il suo modo di comunicare a Chiara Ferragni. La giornalista è tornata a criticare l’artista dopo che si è saputo che sua madre non è malata di Alzheimer come invece quasi tutti avevano capito ascoltando il brano sanremese ‘Quando sarai piccola’. D’altra parte lo stesso cantante, durante la kermesse, non ha mai detto chiaramente che il genitore non stava combattendo contro la sopracitata malattia. Un atteggiamento alquanto strano, chiarito definitivamente nell’ultima puntata di Domenica In. Ci ha pensato Mara Venier a dire come realmente stanno le cose, con Cristicchi che ha aggiunto che sua mamma è stata colpita anni fa da un’aneurisma celebrale.

Selvaggia Lucarelli: “Cristicchi come il pandoro di Chiara Ferragni”

“Incredibile che abbia lasciato che per settimane i giornali e le persone parlassero di Alzheimer, lasciando che l’equivoco si prolungasse il più possibile”, ha scritto Selvaggia Lucarelli tra le sue storie Instagram a corredo di alcuni articoli apparsi sui quotidiani nazionali. Ad esempio quello di Aldo Cazzullo che ha titolato: “Cristicchi, la canzone sull’Alzheimer che resterà nella storia”. Inoltre la giornalista ha riportato un’intervista del musicista, evidenziando che quest’ultimo aveva raccontato che era stato contattato dalla Federazione Nazionale Alzheimer alla quale aveva detto che il suo brano andava “oltre la patologia“, parlando dell’intenzione di voler dare una sorta di “messaggio spirituale”.

“E senza mai smentire, usa parole ambigue”, ha rimarcato la Lucarelli che ha così sottolineato il comportamento piuttosto strano avuto da Cristicchi. In effetti è vero che in tantissimi hanno parlato di Alzheimer in riferimento alla sua canzone e quasi tutti hanno creduto che la madre soffrisse di tale patologia. La domanda della giornalista, che è quella che ora si pongono molte persone, è questa: perché il cantante non ha chiarito immediatamente l’equivoco?

“Se in una canzone parli di perdita di memoria – ha sostenuto sempre la Lucarelli -, di una donna che si dimentica anche il nome e la data di nascita, tornando bambina, è facile che (quasi) tutti pensino all’Alzheimer o a una forma di demenza senile”. Selvaggia ha poi paragonato la vicenda all’arcinoto ‘Pandoro-gate’ con protagonista Chiara Ferragni la quale si difese parlando di un “errore di comunicazione”: “Mi ricorda un po’ il caso Pandoro: “Ma la gente ha frainteso, non abbiamo detto che il ricavato della vendita del pandoro sarebbe andato in beneficenza””.

Mara Venier dice che la madre di Simone Cristicchi non è malata di Alzheimer, lui conferma

La questione è stata chiarita definitivamente da Mara Venier che ha specificato che il brano di Cristicchi non parla di Alzheimer: “La canzone è ispirata a una storia personale. Non si parla di Alzheimer ma di un’altra cosa”. “Ognuno – ha aggiunto la conduttrice veneziana – si riconosce in qualche maniera con il proprio vissuto. Nel tuo caso era qualcosa capitato a tua mamma a 63 anni, quando era molto giovane ed è un miracolo che ce l’abbia fatta”.

La madre del cantante ha avuto sì problemi di salute gravi, ma nulla a che fare con l’Alzheimer; è stata colpita da un’aneurisma cerebrale anni fa. “È stato un dramma per noi e per lei – ha detto Cristicchi -. Quando succede una cosa del genere non sei mai preparato ed è una cosa difficile da accettare. L’abbiamo aiutata a riprendere un suo percorso di rinascita nonostante i danni irreparabili”.