Lucarelli: “Resto a Ballando? Ho parlato con Milly, la mia decisione”

In un’intervista rilasciata al magazine “Chi“, Selvaggia Lucarelli ha parlato senza filtri del suo futuro a “Ballando con le stelle” e delle diverse speculazioni che si sono generate in questi mesi riguardo una sua possibile uscita dal programma. Dopo la brusca fine della scorsa edizione, dovuta anche alle polemiche sulla partecipazione del compagno Lorenzo Biagiarelli, si era diffusa la voce che la giornalista non sarebbe stata rinvitata a sedersi dietro il bancone dei giudici. Tuttavia, la verità pare essere un’altra. Ecco le parole di Selvaggia:

Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero, ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose.

Dunque, tante insinuazioni e tanti dubbi per nulla: pare proprio che Selvaggia Lucarelli tornerà nelle vesti di giudice il prossimo autunno. Inoltre, la giornalista ha colto l’occasione per lanciare una stoccata a chi, in questi mesi, ha lasciato intendere che fosse stata licenziata. Nulla di più lontano dalla verità, a quanto pare, dato che, nel bel mezzo delle polemiche, la Lucarelli veniva riconfermata a “Ballando con le stelle”. Non le resta, dunque, che riunirsi con la padrona di casa, Milly Carlucci, per definire ufficialmente la situazione.

Selvaggia Lucarelli: cosa penso di Barbara D’Urso a Ballando

Tra i gossip diffusosi in questi mesi, si era parlato anche di una possibile sostituzione di Selvaggia con Barbara D’Urso, che a breve dirà addio all’azienda in cui ha lavorato per tanti anni, la Mediaset. In realtà, anche con il ritorno della Lucarelli, la conduttrice potrebbe avere comunque un ruolo inedito nello show. Naturalmente si tratta ancora solo di indiscrezioni non confermate. Tuttavia, dati i noti trascorsi turbolenti tra le due, cosa ne pensa Selvaggia a riguardo,?

Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quello che si possa pensare, non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimi gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?

Dunque, nonostante abbia ammesso che la D’Urso potrebbe essere un valore aggiunto a Ballando, Selvaggia non ha perso l’occasione per ribadire, in ogni caso, il suo pensiero sulla collega. Infine, a chi le chiesto se per caso pensasse di aver esagerato durante la scorsa edizione del programma, la Lucarelli ha risposto con un netto “no“. Anzi, rispetto agli scorsi anni, il consenso del pubblico era maggiormente dalla sua parte e non divisivo, dato che in molti si sono trovati d’accordo con lei sull’ingiusto trattamento riservato al fidanzato, oltre che alla tanto polemizzata vittoria di Luisella Costamagna.