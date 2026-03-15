Lucarelli incontra Ilary Blasi, domanda sulle future nozze: la risposta onesta dell’ex di Totti

Tutto pronto per il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. La presentatrice romana sarà affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tutte e tre sono intervenute a Verissimo, nella puntata in onda domenica 15 marzo, snocciolando curiosi aneddoti e mostrando un gran feeling per l’imminente collaborazione professionale che le vedrà protagoniste alla guida del reality show più spiato d’Italia. L’ex moglie di Francesco Totti, tra l’altro, ha rivelato di aver avuto un incontro privato con la giurata di Ballando con le Stelle, con la quale ha avuto uno scambio di battute sul suo attuale compagno. Di Fatto, Blasi ha confermato onestamente che a breve si sposerà con il “tenebroso” imprenditore tedesco Bastian Muller.

Selvaggia Lucarelli e l’aneddoto sulle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller

Cesara Buonamici, quando ha speso parole per Ilary ha parlato di una persona “coinvolgente” e “avvolgente”, aggiungendo che vede in lei una donna forte e determinata, sia per se stessa sia per i suoi tre figli. Anche Selvaggia Lucarelli ha ricoperto la conduttrice romana di complimenti sostenendo che abbia il pregio dell’autoironia e che sia una donna che trasmette “autenticità”. Spazio poi a un interessante aneddoto svelato dalla firma de Il Fatto Quotidiano: “Ci siamo conosciute per la prima volta sul set, e a un certo punto ho detto che anche io quest’anno in teoria dovrei sposarmi, e le ho chiesto: “E tu quando ti sposi?” E lei ha risposto: “Quando mi divorzio!””.

Lucarelli ha alluso al fatto del suo imminente matrimonio con Lorenzo Biagiarelli e a quello che si dovrebbe celebrare tra Bastian e Ilary il prossimo giugno. Una rivelazione che di fatto conferma le recenti indiscrezioni, ossia che Blasi e l’uomo d’affari tedesco si sposeranno non appena l’ex Letterina avrà ottenuto i documenti relativi al divorzio. Tali pratiche dovrebbero essere ultimate entro maggio. I fiori d’arancio, con rito civile, per Ilary dovrebbero infatti arrivare tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.

Sul tema ha voluto saperne qualcosa in più anche Silvia Toffanin, parlando del periodo in cui dovrebbero essere celebrate le nozze. Blasi ci ha scherzato su, chiosando un simpatico “siamo ai titoli di coda”.

Ilary Blasi su Selvaggia Lucarelli: ” Non ha scritto niente di male su di me!

“Sono una che fa squadra, mi appoggerò molto alle mie compagne di viaggio, proprio perché mi interessa il loro punto di vista. Posso dire? Viva le donne!””, ha dichiarato Blasi, sempre parlando di Lucarelli e Buonamici. Inoltre, tra il serio e il faceto, ha dichiarato che lei è una delle poche persone di cui Lucarelli “non ha scritto niente di male, ma anche dovesse scrivere qualcosa di negativo su di me chissenfrega“.

E ancora: “Sono una delle poche a non essere mai finita sotto lo scanner della Lucarelli. Però devo dire che a me diverte tantissimo, ha quell’umorismo cinico che mi fa impazzire, perché non è banale e perché, in fondo, sono un po’ anch’io così. Mi diverte quando lei inzuppa il biscotto nelle storie. Se lo facesse anche con me, di sicuro mi divertirei ad ascoltarla“.