Lucarelli: “Giudici di Ballando: con chi non ho parlato per 1 anno”

La giuria di Ballando con le Stelle, da anni immutabile, è arcinoto che è alquanto fumantina. La compongono Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Tante le diatribe tra loro durante la storia del popolare talent show del sabato sera di Rai Uno. Tutta finzione a scopo televisivo oppure gli attriti che nascono durante la trasmissione hanno poi strascichi quando le telecamere si spengono? Quest’ultima opzione è quella giusta. A sostenerlo è stata la Lucarelli che, nella sua newsletter, ha rivelato alcune dinamiche inedite della giuria, spiegando che con un collega non si è addirittura rivolta la parola per un anno.

In particolare la giornalista ha narrato che gli equilibri con gli altri suoi compagni di ‘paletta‘ mutano di anno con anno. C’è stato un periodo, lungo circa dodici mesi, che con un collega non ha parlato. Di chi si tratta? Di Fabio Canino. Così la Lucarelli sulla questione: “A Canino non ho rivolto la parola per un anno (ora sì)”. Dunque è tornato il sereno tra i due. E pure con la Smith le vecchie ruggini, al momento, hanno lasciato spazio ad una certa serenità: in alcune stagioni con “Carolyn ci siamo elegantemente detestate, in altre amate (quest’anno per esempio)”.

Per quel che riguarda il suo rapporto con Mariotto, ha precisato che “siamo talvolta su pianeti diversi, in altri anni ci divertiamo insieme ai confini del bullismo”. Con “Ivan invece ci siamo sempre voluti bene. Con Alberto abbiamo imparato a conoscerci e a rispettarci, con affetto”, ha concluso la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: quando Sonia Bruganelli ha provato a prendere il suo posto

La giornalista ha anche spiegato che alla fine dell’edizione 2022, quella in cui partecipò come concorrente il suo compagno Lorenzo Biagiarelli, fu sul punto di abbandonare la trasmissione di Rai Uno. Con la produzione non si era lasciata affatto bene. Ci sono poi stati dei faccia a faccia in cui ci sono stati dei chiarimenti. Così Selvaggia è tornata al suo posto, nonostante Sonia Bruganelli abbia tentato di sfilarle la sedia da sotto il sedere nel 2023.

L’ex moglie di Paolo Bonolis, sempre come rivelato dalla giornalista, avrebbe provato a esercitare pressioni in Rai, tramite i suoi agganci, per entrare nella giuria del talent. Ma Milly Carlucci le ha rifilato un no categorico e secco. O concorrente o niente. Prima ha rifiutato, poi accettato, scendendo in pista nella stagione in corso.