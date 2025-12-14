Lucarelli fiume su Ballando: “Invidie tra maestri e chi è il vip che si crede Can Yaman”

A un passo dalla finale di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli si è espressa, attraverso il box aperto delle domande su Instagram, su svariati temi e personaggi protagonisti dell’edizione in corso del popolare talent show del sabato sera di Rai 1. Diverse le curiosità snocciolate dalla giurata che ha parlato di una competizione serrata e “velenosa” non solo tra i concorrenti, ma anche tra i danzatori professionisti del programma. Ha poi riservato una stoccata affilata a Nancy Brilli, eliminata nella penultima puntata e assai polemica nei confronti della giuria. E ancora, ha detto la sua sul legame speciale venutosi a creare tra Nikita Perotti e Andrea Delogu, ha lanciato una ‘rasoiata’ verbale a Paolo Belli, con il quale ha avuto uno scontro ruvido nel corso della seconda semifinale, e ha spezzato una lancia a favore di Martina Colombari.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli rivela la competizione velenosa tra i maestri

A Lucarelli è stato domandato se ci sia rivalità tra i ballerini professionisti. Alquanto interessante la risposta data: “Moltissima, sempre, quest’anno più velenosa del solito, inquinata da chiacchiere, antipatie, pettegolezzi, invidie e complottismo”. Quindi, dietro le quinte, ci sono anche certi maestri, e non soltanto alcuni vip, a sgomitare per arrivare il più avanti possibile nella gara. Alla giornalista è poi stato domandato se le manca Teo Mammucari, con il quale due anni fa ha avuto qualche battibecco. “Era un cavallo pazzo divertentissimo”, il flash della giurata che, evidentemente, si è divertita a scontrarsi con il comico.

Le parole a favore di Martina Colombari

Un telespettatore ha fatto notare che Martina Colombari, dopo l’ultima performance in pista, ha avuto uno sguardo di sfida. “Preferisco l’espressione incavolata e genuina di chi pensa di subire un’ingiustizia dei sorrisi finti davanti alle telecamere e le fiamme dietro le quinte”, il parere di Selvaggia. Chissà a chi si è riferita, forse a Barbara d’Urso? Per la moglie di Billy Costacurta ha poi avuto parole positive: “Lei è stata Miss Italia a 16 anni, è cresciuta nell’ambiente più competitivo che si possa immaginare a quell’età. Probabilmente è rimasto quell’approccio. Ma a me sta simpatica e merita la finale”.

Stoccata a Nancy Brilli e battuta su Paolo Belli e Can Yaman

Nel corso della semifinale del 13 dicembre è stato eliminato Paolo Belli che, davanti alla giuria, ha avuto un duro sfogo, dicendo che chi pensava che avesse fatto gossip, si è sbagliato. Con Lucarelli i toni si sono alzati. A bocce ferme, la giurata ha punzecchiato il conduttore: “Non so bene come si sia convinto che da lui volessimo gossip. Ma è una parabola abbastanza frequente: si entra umili e dopo tre puntate ci si convince di essere Can Yaman“.

Quando le è stato domandato quale uomo le piacerebbe che partecipasse a Ballando, ha fatto il nome di Pierpaolo Spollon. Spazio poi a un commento sull’amicizia speciale tra Nikita e Delogu. “Adorabili”, ha chiosato la giornalista. Parole affilate invece riservate a: “Che fine ha fatto? Sta presentando ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per l’eliminazione di sabato scorso”. Infine un pensiero sull’atteggiamento di Filippo Magnini: “Penso non si sia goduto l’esperienza quanto avrebbe potuto”.