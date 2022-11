Ieri sera, 26 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle e immancabilmente sono nate nuove polemiche. L’episodio che più ha fatto mormorare il web è stato lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La giurata ha criticato i colleghi che per lei sono poco obbiettivi nel giudicare i concorrenti prendendo come esempio Iva Zanicchi. Ad ogni esibizione, l’Aquila di Ligonchio raccoglie spesso pareri favorevoli. Secondo la giornalista, la cantante ha buttato tutto il suo percorso sul ridere facendo per lo più “caciara”. Ha affermato che alla prima battuta o barzelletta sconcia può far ridere, ma all’ennesima la situazione diventa “squallida”.

Per la Lucarelli è inconcepibile che la cantante sia ancora in gara visto che ci sono concorrenti molto più bravi di lei. Quando la gara inizia ad essere seria per lei dovrebbero andare avanti quelli che davvero sanno ballare e non quelli che puntano sulla simpatia. I voti che i suoi colleghi danno alla Zanicchi (ha raccolto parecchi 8 e 9) sono l’esempio, sempre secondo Selvaggia, della poca obbiettività che usano.

La parola squallida ha fatto scattare Mariotto che ha definito la Lucarelli una “scimmia arrabbiata” per l’eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Questo la porta a criticare così pesantemente gli altri concorrenti e i suoi colleghi di giuria. Secondo il sudamericano quindi la giornalista ha parlato in quei termini per la rabbia e per una sorta di ripicca. Nessuna obbiettività neanche da parte sua dunque.

La riflessione di Selvaggia Lucarelli

Oggi la blogger ha voluto rispondere a mente fredda alle parole dello stilista e lo ha fatto come se raccontasse una storia:

“Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo sottosopra. C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che balla per modo di dire e che racconta barzellette tra c**zi e maiali da settimane. È show, dicono quelli che dovrebbero giudicare il ballo. Ok, aspettiamo di vedere un futuro concorrente di “La sai l’ultima” gareggiare con un tango. Nel frattempo le scappano due tro*a rivolti a una giurata. La giurata incassa obtorto collo, del resto è un paese in cui se dici tro*a a una donna va bene fino alla prossima panchina rossa. La giurata accetta le scuse, e si va avanti”.

Poi arriva la frecciatina ai colleghi giurati e soprattutto alla Smith:

“Nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola, neppure quello paladino lgbt alla faccia della solidarietà nella discriminazione, viene riaccolta con le fanfare. Anzi, la presidente di giuria la giustifica, “in Veneto è un intercalare”, dice. La concorrente è emiliana”.

Infine ha concluso raccontando come è nato l’attacco di Mariotto, fatto a mente fredda e dopo la pubblicità:

“Va quindi avanti con balli improbabili e barzellette sporche che forse per un po’ divertono, poi immalinconiscono. La giurata ha avuto una settimana complessa. Fatto sta che ieri la concorrente racconta l’ennesima barzelletta sporca tra cappelle e organo del prete. La giurata dice che forse Iva poteva alternare tutto questo con corde più serie, perché così diventa squallida. Nel senso proprio di ciò che è avvilente. Si va in pubblicità. Mariotto va a fumare. Rientra e a freddo urla: “Come ti permetti di dare della squallida a questa signoraaaa che nonostante i suoi problemi sta qui a sorridere (lei eh, non io), sei una scimmia che lancia escrementi ovunque!”.

Sicuramente la giornalista è ‘spigolosa’ per certi versi, ma senza dubbio è un valore aggiunto al programma. A proposito del programma: negli scorsi giorni, intervistata da DavideMaggio.it, la Lucarelli è arrivata a dire di non sentirsi sempre tutelata dalla trasmissione. Una tutt’altro che velata critica allo show e pure alla sua conduttrice, Milly Carlucci.

Non solo: mentre Carolyn Smith e proprio la Carlucci rilasciavano un’intervista di ‘coppia’ in cui dichiaravano di provare parecchia stima reciproca, Selvaggia attaccava la coreografa britannica, con la quale è ai ferri corti. Viene da chiedersi se in un clima simile ci siano ancora le condizioni per far si che il viaggio della Lucarelli a Ballando possa proseguire anche nella prossima stagione. Fino ad ora mai si era arrivati a un livello di tensione così alto. Gli equilibri potrebbero rompersi o, forse, già si sono spezzati.