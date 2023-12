Lucarelli fiume, i Ferragnez ai raggi x: “Beneficenza opaca e social”

Recentemente intervistata dal Corriere, Selvaggia Lucarelli ha ampiamente parlato del caso che sta tenendo banco in questi ultimi giorni, ovvero quello di Chiara Ferragni e della Balocco. Fu proprio la giornalista, tempo prima, a far emergere come l’operazione tra l’influencer e la nota azienda di dolci fosse alquanto opaca.

Ferragnez e il caso Balocco: parla Selvaggia Lucarelli

Parlando di Fedez e Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli ha sostenuto come la coppia non si sia mai spesa, nel lungo periodo, nelle cause in cui credono, ma che abbiano cavalcato solo quelle del momento: “Il Covid, il femminismo, Sanremo… Fanno un gigantesco spot promozionale alla loro reputazione che innesca nei follower un’idea di gratitudine e diventa un jolly per eventuali inciampi“. A sostegno di questo suo parere, la Lucarelli ha fatto notare come Fedez, nel giustificare quanto emerso sul caso dei pandori, abbia ricordato le beneficenze precedenti: “In questo modo hanno crediti infiniti” ha continuato.

Sulla “beneficenza opaca“, di cui Selvaggia Lucarelli si occupa da tempo, ha sostenuto come su questo argomento ci sia un’impunità generale: “Come se qualsiasi raccolta fondi non meritasse nessun tipo di verifica e approfondimento perché il bene non si discute“.

Venendo al caso Balocco-Ferragni, l’influencer aveva parlato di comunicazione sbagliata, mentre per Selvaggia Lucarelli la situazione sarebbe diversa: “La comunicazione è stata chirurgica e scientifica, le parole sono state scelte con grandissima attenzione per creare quel tipo di confusione in chi acquistava i prodotti. Altro che errore, è stata una strategia ben studiata“. Spazio quindi agli iniziali sospetti che Selvaggia Lucarelli aveva avuto in merito al pandoro griffato: “Mi aveva sorpreso il post con l’hashtag adv, ovvero un contenuto pagato da un’azienda. Ho drizzato le antenne: È beneficenza o adv? E mi dispiace che ci sia stato chi ha interpretato le mie perplessità come qualcosa che nascesse dal rancore o dal livore, come qualcosa di personale e non di professionale“.

Lucarelli e le diverse reazioni di Ferragni e Fedez

Quando le è stato fatto notare come, nonostante tutto, non sembra che i Ferragnez stiano perdendo follower, Selvaggia Lucarelli ha spiegato: “I follower li seguono perché hanno profili aspirazionali, ma non so sul lungo termine quanto faccia bene questo modello. Fedez parla di salute mentale, la sua, di bonus psicologo ma non si è mai chiesto che impatto ha tutto questo a livello di salute mentale della collettività: non è facile essere messi tutti i giorni di fronte a quel tenore di vita, a quella ricchezza, quando lavori dalla mattina alla sera e hai la casa grande come la cabina armadio di Chiara Ferragni. Così nelle persone aumentano la frustrazione e il senso di fallimento“.

Recentemente, Fedez si era rivolto alla Lucarelli chiamandola “non giornalista“. Quest’ultima ha detto la sua all’interno dell’intervista, lanciando una piccola frecciata al rapper: “Lo ringrazio, perché ha sempre amato molto poco i giornalisti, gliene ha sempre dette di tutti i colori, li ha mandati a quel paese. Chiamandomi non giornalista dunque vuole nobilitarmi. Del resto lui è non cantante, ma non per questo ritengo che sia un insulto”

Selvaggia Lucarelli ha anche analizzato i diversi modi utilizzati da Chiara Ferragni e Fedez nel reagire alla tempesta mediatica a cui sono andati incontro di recente. La prima si è difesa, mentre il secondo attacca. La giornalista ha così espresso il suo parere a riguardo: “Lei ha scelto la strada del vittimismo e penso percorrerà quella, che è la sua cifra. Lui mi pare sgangherato, più propenso alla via dell’aggressività, ma non so quanto possa essere una buona idea. In generale mi sembra siano anche mal consigliati“.

Il caso Ferragni-Balocco

Selvaggia Lucarelli era intervenuta a commentare la vicenda non appena iniziò a circolare la notizia della multa che l’Antitrust aveva inflitto a Chiara Ferragni (secondo l’ente si era verificata una pratica commerciale scorretta). Dopo tale multa, l’influencer era stata denunciata dal Codacons. Era stato anche reso noto lo scambio di mail tra la Ferragni e la Balocco, dove erano emersi i dubbi che la società produttrice dei pandori aveva nei confronti del progetto. Era quindi arrivato un video messaggio da parte di Chiara Ferragni, nel quale si era scusata per il caso Balocco, riconoscendo di aver commesso un errore di comunicazione. L’influencer aveva annunciato di voler devolvere un milione di euro all’ospedale Regina Margherita.