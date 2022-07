Lucarelli fiume: ‘furto in hotel’, così ha smontato Chiara Ferragni

Non accenna a placarsi la polemica tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. Il video condiviso su TikTok dall’imprenditrice digitale ha dato il via a un botta e risposta social tra lei due. Dopo la replica della bionda influencer, che si è difesa dalle critiche della Lucarelli, nelle ultime ore la giornalista è tornata nuovamente sulla questione, quella dell’ormai famigerato “furto” degli accappatoi negli hotel. Quest’ultima ha condiviso un lungo sfogo contro la moglie di Fedez, confutando punto per punto le sue affermazioni.

A seguito della piccata replica della Ferragni, che ha raccolto un gran numero di commenti e like – come era prevedibile – Selvaggia Lucarelli ha deciso di mettere un punto alla situazione. Attraverso le proprie Instagram Stories, che ha poi scelto di raccogliere in un post apposito apparso sulla propria feed, la celebre opinionista di Ballando con le Stelle si è sfogata con una lunga invettiva rivolta tanto all’imprenditrice digitale, quanto ai fan. “Può abbindolare i fessi che la idolatrano senza un briciolo di senso critico – ha esordito la giornalista, che ha proseguito – ma qualcuno capace ancora di capire come si muove c’è, grazie a Dio.”

Dopo questo preambolo, Selvaggia Lucarelli ha bacchettato i contenuti realizzati da Chiara Ferragni su TikTok, chiosandoli come “cringe-adolescenziali” e ha ribadito le posizioni espresse già nei giorni precedenti. Sottrarre la biancheria dagli hotel – nel caso specifico gli accappatoi – non può infatti essere considerata una debolezza, ma è a tutti gli effetti un furto e, in quanto tale, un reato. “La pena può arrivare ai 3 anni di reclusione, – ha ripetuto nuovamente la giornalista, che ha aggiunto – con una multa massima di 516 euro. E no, non è come noi. Io per esempio non porto via biancheria dagli hotel e immagino anche la maggioranza di voi.”

Lucarelli-Ferragni, la polemica infiamma i social: il lungo sfogo della giornalista

L’ammissione di Chiara Ferragni è stata ritenuta dall’opinionista televisiva come pericolosa, in quanto legittimerebbe i suoi follower a replicare il gesto. All’invettiva si è aggiunta anche la critica per “l’incoerenza” dell’imprenditrice digitale, che solo alcuni giorni fa si era appellata al Sindaco di Milano, Beppe Sala, per lamentarsi della crescente ondata di illegalità nel capoluogo lombardo. Anche in questo caso, la giornalista non c’è andata proprio leggera, tuonando:

“Oggi la Ferragni, evidentemente in imbarazzo perla brutta figura, soprattutto dopo che si era lamentata con Sala della diffusa propensione all’illegalità nel milanese (suoi amici milionari hanno subito furti), ha replicato con un altro TikTok, contando sempre sul fatto che buona parte del suo pubblico la venererebbe pure se dicesse che il narcotraffico è una super figata.“

In sua difesa, Chiara Ferragni ha replicato che il termine “rubare” fosse stato usato in maniera ironica. L’imprenditrice ha difatti spiegato che il “furto” della biancheria sia addebitato come costo extra. Una tesi confutata da Selvaggia Lucarelli che ha aggiunto al lungo sfogo contro la mamma di Leone e Vittoria:

“Se vuoi l’accappatoio di un hotel non è che te lo addebitino quando vai a casa e si accorgono che te lo sei imboscato. Dici al chech-out che lo vuoi comprare e SE l’hotel lo vende (la biancheria degli hotel non è affatto sempre acquistabile per prassi), lo paghi lì.”

Insomma, l’ultimo video condiviso da Chiara Ferragni su TikTok non è servito a placare le polemiche. Anzi, se possibile ne ha accese di ulteriori e ha servito su un piatto d’argento a Selvaggia Lucarelli l’occasione per dire nuovamente la sua.